46歲梁詠琪入行前長髮少女照曝光「外貌至今零變化」粉絲：太誇張

梁詠琪錄製網紅那那大師的網路節目，連飆18首歌以美聲征服全場，許久未在台灣演出的她，選唱出道代表作〈短髮〉開場，溫暖獨特美聲，即使歷經26年，仍保有當初純粹氣息，梁詠琪說：「每一次唱都很有感覺，會想到當時離鄉背井來台灣打拚的自己。」



梁詠琪去年赴台拍攝台劇，抽空錄製那那大師的節目，為了迎接天后到來，團隊大量更新設備與器材，還蒐集梁詠琪歷年所有的實體作品，包含CD、卡帶在現場擺放，讓她看到感動不已。

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梁詠琪在節目上，獻唱〈花火〉、〈神說〉、〈該怎麼愛你〉、〈偏見〉、〈順時針〉等經典作品，展現溫暖療癒美聲，也因為太久沒在鏡頭前唱歌，她更主動翻開歌詞本，清唱〈天使與海豚〉、〈愛情海〉等鮮少現場演唱的歌曲，整場錄製下來選唱多達18首歌，打破節目有史以來的紀錄。

除了分享一路以來的歌唱故事，梁詠琪出道起因是從一張平面廣告照片開始，那那大師特別找出來，發現46歲的梁詠琪完全凍齡，至今仍保養如當初的面貌。

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梁詠琪也提到拍《烈火戰車》、《百變金剛》等電影，才剛拍戲就與梁朝偉、劉德華、周星馳等巨星合作，更入圍香港電影金像獎「最佳新演員」，回想當初剛踏入影壇，梁詠琪笑說：「那時候還在理工大學念書，沒想過能跟一群大明星演戲，到片場真的有看明星的感覺。」

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