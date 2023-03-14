林襄伸脷挑戰各瑜伽體技「左手咁摸右胸」超強軟骨功打破人體極限

林襄與綜藝大哥沈玉琳合體主持網路節目《威廉沈歡樂送》，每集都會有不同的挑戰主題。日前兩人就到瑜伽教室找專業的Dudu老師學習正確的瑜伽姿勢，只見林襄穿著火辣，大露北半球，性感的樣子讓人直噴鼻血。



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林襄跟著老師做了犬式、貓式等瑜伽動作，筋骨較硬的她做起來有些吃力，但在老師的協助下，竟然有明顯的進步；在練習瑜伽的過程當中，沈玉琳不時在旁邊鬧她，一下叫她要做好表情管理，一下又要她吐舌頭，林襄通通聽話照做，配合度相當高。

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影片最後，林襄手臂的柔軟度已被解開，她可以輕鬆地從左手拉到右手，甚至可以「左手碰右半球」、「右手碰左半球」，雙手都能來去自如地「自摸」，讓沈玉琳相當欣慰，表示：「柔軟度變好了，技巧進步，這就是今天妳（林襄）最大的收穫。」

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