「中國第一美胸」連王晶都捧唔紅 最後憑一套戲上位勁吸25億人仔
撰文：TVBS新聞網
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王晶選角眼光精準，也因此讓不少明星爆紅，只是他曾力捧一位女星，甚至安排她與劉德華、甄子丹等藝人合作，無奈仍是難紅到一線。不過最後接下導演沈騰邀請，出演一部電影後知名度大增，票房至少25億元人民幣。
徐冬冬擁有32E的火辣身材，被冠上「第一美胸」的封號，是繼童菲、胡然之後的「晶女郎」之一。2016年在網劇《余罪》躍上螢光幕，王晶為了捧紅徐冬冬，還特別安排她與劉德華、甄子丹合作電影《追龍》，但離爆紅仍有一段距離。
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不過之後沈騰執導《西虹市首富》，邀請徐冬冬飾演女特工「莎莎」一角，上映後一炮而紅，票房賺進至少25億元人民幣，徐冬冬這才如願名利雙收。
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