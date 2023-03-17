劉亞仁打牛奶針恐連累宋慧喬！警方起底韓娛圈毒網　連醫生都涉毒

【劉亞仁涉毒／宋慧喬／牛奶針】現年37歲的韓國影帝劉亞仁日前因涉嫌使用4種毒品而遭韓國警方調查，根據韓媒最新獨家消息，沒想到為他開立「牛奶針」處方的醫生A，自己也涉毒，16日下午醫生A將為此接受拘留實質審查。另外，警方先前已經陸續從劉亞仁的豪宅、手機等查出萬筆資料，現在還要進一步調查他的經紀公司UAA，宋慧喬、金多美等「藝人同事」恐被拖累。



俗稱「牛奶針」的丙泊酚（Propofol）被用在舒眠麻醉上，實際上並不是非法藥物，但劉亞仁先前被揭發他在醫美診所接受手術時扮痛，要求醫院開立牛奶針當處方，且一年用量高達4497毫升、超過70次，被認為遠超過合理的醫療使用範圍，而據《東亞日報》16日獨家報導，與劉亞仁關係良好的某醫美診所醫生A自己也在用毒，因此將被逮捕調查。

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報導中提到，醫生A原本13日是因幫劉亞仁開立牛奶針處方而被調查，但首爾中央法院韓國時間16日下午3點，將依照違反《毒品管理法》向已經被申請逮捕令的某醫生A，進行「拘留實質審查」。在韓國刑法中，所謂拘留實質審查即是當檢方向法官申請嫌犯的拘捕令時，法官能直接訊問嫌犯並決定是否同意這項拘捕令，讓當事人有機會在法官前說明。

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先前韓國警方大規模搜索劉亞仁的兩處豪宅、兩部手機與曾去過的醫美診所，要找出他的毒品來源，屆時若分析完畢，將會找劉亞仁進行下一步調查。據悉，醫生A在首爾江南開醫美診所，且跟劉亞仁關係密切，首爾市警察廳毒品犯罪搜查隊正在調查醫生A為劉亞仁開立牛奶針處方的詳情，以及該處方是否真為醫療目的用途等。

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不過這股風波也延燒到劉亞仁的經紀公司UAA（United Artists Agency），為了能一網打盡演藝圈中的毒蟲與背後供藥來源，警方將調查劉亞仁的經紀公司職員、同事還有他周遭的親友，而UAA旗下藝人有宋慧喬、金多美、安恩眞、金大明等人，希望能藉此取得周遭人士的證詞或掌握劉亞仁用毒的詳情。

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