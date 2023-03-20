三上悠亞唔拍AV更吸金「靠做1件事年賺2億円」下海前舊名你記得嗎

日本超人氣AV女優三上悠亞在本月13日時突然對外宣布，她將於今年8月15日滿30歲前一天引退，結束過去8年來的AV生涯。三上悠亞可謂AV界的當紅炸子雞，片酬也十分驚人，不過事實上她除了本業外，還是多個服裝、美妝品牌的CEO。更有媒體估算，三上悠亞的年收入至少高達2億元日幣。



過去在女子偶像團體SKE48中以藝名「鬼頭桃菜」出道的三上悠亞，是在2015年時正式進軍AV界，而她過去也曾在受訪時透露，光是她「下海」後的處女作片酬，就足以讓她買下位於東京世田谷區的房子，可見其身價有多麼驚人。

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過去曾有AV達人分析，三上悠亞在2021年靠著拍片，就已經賺進高達5000萬元日幣的酬勞。到了2022年，若以日本女優界最高等級的單片200萬元日幣計算，三上悠亞的年收入更上看6000萬元日幣。

三上悠亞最令人佩服的地方在於，她很早就深知她不可能一輩子從事AV工作，於是她此前就已經自己成立了公司，並在服裝界、美妝界創立多個品牌。此外，她也相當積極地經營自己的社群網站，不但每次發文、更新影片都能帶來可觀流量外，更藉此增加其品牌的曝光率。

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達人以2022年9月時的統計資料分析，三上悠亞在當時擁有88萬人次的YouTube訂閱數，若把廣告收入與影片營利合計計算，那她預估可在這方面賺到4000萬元日幣。而她靠著本身的高流量與話題性，也讓她成功靠著接業配、廣告代言，賺進2000萬元日幣。

最後，三上悠亞自2019年推出女裝品牌後，營業額可謂非常誇張，平均每10分鐘就能賣出1500萬元日幣，且與另一名前AV女優明日花綺羅主打「性感奢華風」不同，三上悠亞走的是「甜美OL」路線，反而更能打進女性市場。最後，她近年親自參與設計、進軍美妝界，也讓她的年收入至少高達2億元日幣，可以說是極具商業頭腦的新生代女CEO。

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