隱形戰隊｜關嘉敏「單飛」拍劇　收入幾級跳：戶口唔再係三位數

無綫（TVB）劇集《隱世戰隊》最近一集關嘉敏飾演吳家樂（飾辛曉明）的女兒辛芷瑤，角色設定為一個與父親不咬弦，個性反叛的少女。關嘉敏接受《香港01》訪問表示這套劇集拍攝於一年多前，是她剛剛加入TVB的時候，所以拍攝時比較緊張。現在於電視上見到自己當時的演出，感覺新鮮又十分懷念。



關嘉敏又有新作。（《隱世戰隊》截圖）

談到劇中角色的造型，她笑言粉絲給了她一個「MK妹」的別稱，指銀白色的短頭髮造型十分適合她。她說：「造型係監製Jazz諗嘅，我除咗小學剪過頭髮，之後都長頭髮，所以今次戴咗假髮之後覺得自己好似變咗第二個人咁。好彩大家都覺得好睇，仲畀咗個『MK妹』嘅名我，哈哈！最起碼唔覺得我做『MK妹』唔會有違和感。」

關嘉敏今次被網民稱為「MK妹」。（《隱世戰隊》截圖）

第一次拍劇時也鬧出了一個笑話，她說：「第一日第一場要拍喊戲，所以緊張到唔敢食嘢，但係拍拍吓肚餓，跟住個肚係咁打鼓，我以為冇人聽到。我記得當時個對白係爸爸吳家樂問我：『肚唔肚餓？』我仲要答唔肚餓，其實支咪收得好清楚，在場所有人都聽到，尷尬到爆。」

早前關嘉敏擔任林敏驄演唱會的嘉賓。（資料圖片）

近年關嘉敏開始接拍電視劇以及一個人出騷，原來早前她已從組合Bingo分拆了出來。她直：「好耐之前我哋已經分開做嘢，近排的確單飛做嘢時間比較多！一開始都會有少少孤單感覺，尤其是上台唱歌嘅時候，自己一個人表演，冇咗其他姐妹陪住真係會緊張，還好後尾慢慢習慣，企喺舞台嘅感覺令我投入落去，所以好快就適應到。單飛時工作多咗都要感激公司同埋客戶嘅支持，真心㗎！有佢哋支持我會更有信心做落去。」

早前關嘉敏擔任林敏驄演唱會的嘉賓。（資料圖片）

單飛後多了工作？她回答：「工作量的確多咗，收入亦都可觀咗，我諗比以前多咗一倍有多啦，唔算話好多，但係最起碼戶口唔再係三位數，而家我可以得閒請父母飲茶，多咗錢買嘢畀佢哋，多咗時間孝順父母，我辛苦啲，父母就唔使咁吃力。」她表示，現時除了唱歌跳舞，還在進修演技，學唱歌和打鼓。