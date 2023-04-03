23歲抖音女神撞臉王祖賢「確認不是AI換臉」網民：眉毛眼睛真的像
撰文：聯合新聞網
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王祖賢在1987年電影《倩女幽魂》中和張國榮、午馬等人合作，戲中飾演女鬼「聶小倩」，奠定影壇女神地位，在經典港產片《射鵰英雄傳之東成西就》中和劉嘉玲的對話還產出經典台詞「晚上不睡覺又出來假扮王祖賢」，女神魅力至今令人難忘。
近來，有網友在Facebook「爆廢公社」曬出一張抖音正妹截圖，直呼「我一直以為～半夜不睡覺跑出來假扮王祖賢，是句台詞，直到剛剛刷到抖音」，網友還表示確認了正妹不是用換臉軟體，實際更肉一點。而其他網友看了也直呼「真的有像」、「眉毛眼睛很像」、「蠻像的其實....」，還有人表示最近常在大陸視頻網站看到這位正妹，「超級像年輕時嬰兒肥的王祖賢！」
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據悉，網友所曝光的正妹為大陸直播主「媛仔」，被封「浙江王祖賢」，她曾於直播時透露23歲，稱自己粗眉屬於濃顏系，而有網友好奇她有無興趣演電影，她則表示「我覺得演電影這東西不太適合我，我想走大家普通人的路這種」。
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