梅啟明否認呃工傷　怒罵YouTuber小文：搵屎淋佢，根本歪曲事實

已故天后梅艷芳的胞兄梅啟明上月因工傷住院，一度昏迷，留醫12後今日出院，他搭的士前往聖保祿醫院找梅媽（梅覃美金）前，向記者交代最新狀況；梅啟明受訪時聲線偏柔弱，他指自己冇乜氣，昏迷兩日又發高燒，醫生幫他照肺、手臂和照腦，再排期照磁力共振，現時知道肺有黑點，問到會否怕生癌，他表示生死有命所以不害怕。

梅啟明跌倒後曾昏迷，留醫12日後出院，在醫院門外見記者。

重提意外經過，他說是工作的餐廳廚房通道狹窄，他打側身捧住飯時絆倒，但不會控告公司。梅啟明表示：「告？我唔會告嘅，睇下勞工處點樣囉。公司報咗勞工處，因為有幫我買勞工保險。」他強烈反對坊間有人指他呃工傷：「有啲人話我呃呢樣呃嗰樣，我正式做到X街，你去個環境睇下，又窄又剩要打側行，我開張做到而家，如果我要Claim一早Claim咗啦，點解要呃？講啲廢話，難聽啲， 一分一錢都係有血有汗做出嚟，點解啲人要咁樣？」講到出院後能否繼續工作，他說：「呢啲係日後嘅事，可能我聽日死鬼咗！」

梅啟明透露自己冇氣，並照出肺有黑點。

他再開名痛斥有YouTuber中傷自己、埋沒良心，稱：「你同我冚佢兩巴，搵屎淋佢，根本歪曲事實！」梅啟明再三重複梅媽貼身護士鄭姑娘阻止母子聯絡，冤枉梅媽老人癡呆等行為立心不良，必須第一時間赴聖保祿醫院炒看護。

梅啟明未知稍後能否復工，今日兩度接受訪問詳細交代與梅媽的狀況。（葉志明攝）

梅啟明透露女朋友日前成功探望梅媽，與她食過幾次飯，並說：「阿媽話好多衰人喺佢身邊要脅佢，工人又話個姪仔兩個月冇去探佢。鄭姑娘早輪話佢脫離母子關係，我阿媽已經話冇呢件事！（你阿媽講冇呢件事？）梗係佢講㗎啦，冇呢樣嘢根本！佢一見到女朋友就即刻攬住佢，攬到實一實，仲喊出嚟，連工人都喊埋。」

梅啟明出院後即搭的士去聖保祿醫院，表示要探梅媽及炒護士。（葉志明攝）

梅啟明稱女友探病時開電話讓母親與他視訊，透露視訊內容：「佢晚黑打畀我，問我而家點，病情咁樣囉，我話我好辛苦，佢問我依家點，我話要等醫生睇吓點。佢話你出院就快啲過嚟搵我，所以我而家咪要過去，第一件事我要趁鄭姑娘未放工去搵佢，睇吓啲姑娘又搞啲乜嘢。」