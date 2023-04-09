蘇玉華甜笑罕談與潘燦良相識經過　自爆相愛28年仍如熱戀期秘訣

蘇玉華日前（7/4）現身由楊詩敏（蝦頭）和連詩雅（Shiga）主持的網上節目《絲打圍爐》，罕談與老公潘燦良的相識經過，以及相愛28年仍猶如熱戀期的秘訣。每當蘇玉華談起老公時，總會面紅怕醜兼流露出甜美笑容，連蝦頭都忍不住高呼：「That's love」。



蘇玉華與潘燦良相愛28年仍猶如熱戀中的情侶。（網上圖片）

蘇玉華和潘燦良是演藝學院同學，她形容二人當年的關係「像霧又像花」，各自拍拖後最終又走在一起：「分開咗5年之後一齊拍《人間有情》開始傾返偈，之前有少少我辜負咗佢，大家心入面都有條刺。各自拍拖、分開，又見返對方，拍戲開始傾返偈就發覺，佢係一個好值得交往嘅朋友，之前有啲事情發生咗，大家冇咗個友誼，我覺得好可惜，開始做返朋友就慢慢約下睇演唱會、睇戲，好自然就開始。」

蘇玉華罕談與老公潘燦良的相識經過。（影片截圖）

由相識到相愛至今超過30年，蘇玉華談起老公時仍會甜笑兼怕醜，她坦言可以在對方面前舒服地做回自己：「我唔會要佢改變啲咩，佢都唔會要我改變。我愛佢係愛佢所有嘢，就算係缺點都好，我知道係佢一部份，咁先係完整嘅佢。我冇可能用自己把尺，去要求佢變成我心目中嘅佢，咁樣太唔公平，兩個人相處唔係咁，係我完全接受佢係咁，要佢就要晒佢所有嘢。」

蘇玉華談起老公時仍會甜笑兼怕醜。（影片截圖）

看到蘇玉華談起老公時由心而發的微笑，蝦頭和Shiga紛紛追問二人的相處之道，她表示中間沒有強求，就如空氣存在般自然：「佢已經係我生活、生命，身體嘅一部份，到而家仲會好想見到佢，見到佢仍然係開心。如果有杯雪糕，會好想同佢Share，瞓覺仲會拖手，係啲好細節嘅嘢一路經營同灌溉嘅一種關係，我會問佢今日過成點、拍戲拍成點？我諗係咁簡單、咁細微，咁生活嘅嘢，而唔係驚天動地嘅事，但呢啲嘢累積係好緊要，同埋真心地欣賞佢。」

蘇玉華分享與老公相愛28年仍猶如熱戀期的秘訣。（影片截圖）

蘇玉華談起老公總會由心而發地微笑。（影片截圖）