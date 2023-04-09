賈靜雯參戰《乘風破浪4》魔鬼特訓2周 IG揭驚人「身體密碼」
撰文：聯合新聞網
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賈靜雯近來參加大陸綜藝節目《乘風破浪的姐姐》，48歲的她狀態極佳受到網友高度討論與關注。
而她PO文分享近來「身體密碼」，「這兩週的魔鬼訓練，立刻出現了驚人的數字，我要保住現在的數字不要再往下變化。」
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賈靜雯PO出的照片中，可見她目前體脂16%，體重僅44.95公斤，有網友開玩笑說：「你不怕被風吹走嗎？」、「這個數字...應該是國中（初中）時期的了。」有更多網友想要她分享是如何保持身材，她則透露自己是「健康瘦」，「身體要健康，心情要快樂，吃好睡好才是最大的福氣啦。」
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