周星馳寫揮春送有緣人　賈靜雯成首選幸運兒樂喊：太幸運了吧！

「星爺」周星馳大年初二（23日）揮毫寫揮春（春聯）「心想事成」，並表示要抽出20個「有緣人」送出，除了網友，明星們也爭相留言，27日周星馳公布得獎者，賈靜雯成為第一人，讓她興奮直呼：「天啊…這是真的嗎？我太幸運了吧！」



周星馳23日的貼文表示：「新年新氣象，送贈有緣人，請留言證明你就是有緣人。」賈靜雯當時留言：「星爺，新年快樂，希望我們是有緣的人。」

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沒想到真的被「翻牌」，周星馳在限時動態上公布得獎名單，賈靜雯就是第一個幸運星，周星馳還回覆她：「有緣千里能相會。」讓賈靜雯嗨翻。網友也紛紛恭喜賈靜雯，還敲碗盼她能與周星馳合作拍戲。

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