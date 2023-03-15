小S曾呻無性生活　解放慾望喪啜吳慷仁　賈靜雯：她很愛「表演」

《華燈初上》戲劇團隊近日再推都會愛情劇集《此時此刻》，而在日前公開正式預告「愛無反顧卡司篇」後，則驚見台灣主持界天后小S（徐熙娣）與金鐘視帝吳慷仁有場激烈吻戲，令觀眾們都超期待二人在劇中的火花。



而《此時此刻》製作人修杰楷則透露，因小S太久沒演戲，再加上劇情上有很大的突破，讓他跟導演們花了很大功夫去說服小S，愛妻賈靜雯也坦言與小S深聊過才讓她決定挑戰突破以往的拍戲尺度。

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賈靜雯在《此時此刻》首場媒體活動上表示，有次聚會時，她特別與小S進行了約1個半小時的電話深聊，希望她可以大膽嘗試戲劇領域上的突破：「那天在楊祐寧家跟她聊了一個半小時，之後還聊了很多次，讓她放心不用擔心那麼多」並透露：「小S很愛表演，可是很久沒在表演上做太大膽的嘗試」，但對於小S在劇中是演出什麼角色則先保密。

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而賈靜雯在劇中則飾演節目製作人，與曾敬驊也有吻戲，導演更安排二人有較重的感情戲，令賈靜雯表示因此「碰撞出一些很有趣的畫面」。而《此時此刻》的演員陣容更找來了林熙蕾演出，其他陣容包括林心如、謝欣穎、郭雪芙、劉品言、張軒睿、宋芸樺、王淨、朱軒洋、林柏宏、林哲熹、章廣辰、曾敬驊、黃路梓茵Lulu、楊銘威、劉俊謙，演出陣容相當豪華。

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