賈靜雯攻陸參戰《乘風破浪4》罕曬身材　生圖外流嚇窒網：這48歲?

【乘風破浪4】陸綜《乘風破浪》自第一季播出後話題不斷，上季王心凌奪冠在大陸人氣翻漲，而第4季參賽名單有陳意涵、賈靜雯、Ella陳嘉樺、A-Lin和徐懷鈺5位台灣女星，其中賈靜雯錄節目的無修圖照片近日在微博瘋傳，網友大讚她：「看起來完全不像48歲！」



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只見賈靜雯穿著平口爆乳連身褲，大方露出北半球，綁著高馬尾、露出美背，走起來路來性感又帥氣，讓網友忍不住驚呼：「不敢相信賈靜雯已經48歲，但是她和之前至尊紅顏裡一模一樣」、「除了沒有嬰兒肥了，一點也沒變啊」、「這真的是快50歲人該有的狀態嗎？感覺真的像30」、「誰能想到上個月是《倚天屠龍記》播出二十週年」。

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對於參戰《乘風破浪4》，賈靜雯先前也大方回應：「我會努力留到最後」，直言：「反正你們看我演戲也可能看挺多了，現在就是做一些不同的給你們看。」透露出自己參賽的原因。

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