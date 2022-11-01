《慶餘年》張若昀生女後封「國民好爸爸」　盤點10位大陸流量小生

這次小編為大家介紹「實力流量兼具的陸劇男演員」，一次網羅中生代到新生代，特別是「胡歌」已經成為戲骨等級，正午陽光出品的《琅琊榜》也出了好幾位後起之秀，其中有幾位即使結婚成為人夫也不影響人氣，現在就一起往下查看吧！（排名不分先後順序）



【圖輯】點圖放大看「盤點10位大陸流量小生」👇👇👇

+ 26

一、胡歌

第一位當之無愧的就是「胡歌」，出演《仙劍奇俠傳》李逍遙一炮而紅，後來帶來《天外飛仙》和《少年楊家將》人氣翻倍，在2006年時的車禍靜養一段時間，隔年重新加入《射鵰英雄傳》復出，之後也陸續帶來《仙劍奇俠傳三》、《神話》、《軒轅劍之天之痕》等作品，讓他登上演技顛峰的莫過於《偽裝者》、《琅琊榜》、《大好時光》三部巨作，引起海內外盛大討論，不過2017年之後就鮮少出演電視劇了！（OS：我們的小殊）

二、任嘉倫

說到流量王怎麼可以少了我們的「任嘉倫」，以《大唐榮耀》廣平王李俶嶄露頭角而廣為人知，在人氣上升期就結婚，但也阻止不了觀眾對他的喜愛，在挑選劇本時，他堅持「不接重複角色」一個原則，每部作品都是經典，不論是《錦衣之下》陸大人、《烏鴉小姐與蜥蜴先生》顧川、《周生如故》和《一生一世》的周生辰、《馭鮫記》長意、《藍焰突擊》李溪成還是《請君》陸炎等，目前還有大家最期待的《暮色心約》！

【相關圖輯】網民熱議9部必睇陸劇 劉亦菲《夢華錄》硬撼佘詩曼《延禧攻略》（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 23

三、張若昀

越認識會越喜歡的「張若昀」，可說是陸劇男演員中的「實力派代表」，不僅眼神會開車，聲音和表情更會演戲，2019年跟唐藝昕結婚，以微博一則「她的備忘錄」貼文閃爆所有讀者，2020年生女後從「國民老公」晉升為「國民好爸爸」，作品繁多，像是《無心法師》、《麻雀》、《法醫秦明》、《慶餘年》、《雪中悍刀行》和《警察榮耀》等，每部都是經典中的經典，當然最甜代表作還是夫妻倆的現實愛情啦！

四、王凱

「蕭景琰你給我站住，你有情有義，可為什麼就沒有腦子！（笑）」《瑯琊榜》中的大水牛「王凱」，以《醜女無敵》陳家明在電視圈嶄露頭角，2015年憑藉《偽裝者》、《瑯琊榜》、《他來了，請閉眼》等作品迎來事業高峰，代表作品還有《北平無戰事》、《歡樂頌》、《如果蝸牛有愛情》、《大江大河》和《清平樂》，也積極在電影耕耘，像是《嫌疑人X的獻身》和《英雄本色2018》，和譚松韻合作的《向風而行》有望在年底開播！

【相關圖輯】「傅恆」自《延禧》後套套劇都仆直？許凱6部爛片被嘲唔識揀劇本（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 14

五、吳磊

早已經不是《琅琊榜》的飛流，成功從男孩蛻變成男人的「吳磊」，3歲就開始拍廣告，戲齡長達19年（笑），2005年以《封神榜之鳳鳴岐山》飾演小哪吒而開啟演員之路，2007年以《家有外星人》中的唐不苦一角被更多人認識，因為《瑯琊榜》飛流奠定實力和流量，成年後的作品像是《斗破蒼穹》、《穿越火線》、《長歌行》、《星漢燦爛·月升滄海》等更是讓人滿滿的男人味，坐等周雨彤的待播劇《愛情而已》開播！

六、楊洋

九〇後代表「楊洋」，以劇版《紅樓夢》賈寶玉一角正式出道，靠著穩紮穩打的演技，每推出一部新劇就造成廣大的討論度，劇情題材和角色設定也不設限，像是古裝魔幻武俠劇《少年四大名捕》、校園青春劇《微微一笑很傾城》、民國破案懸疑劇《繭鎮奇緣》、都會愛情劇《你是我的榮耀》、當代軍旅劇《特戰榮耀》、仙俠古裝《且試天下》等，堪稱是最會挑劇本的「信看演員」一點也無誤，目前正在拍攝《我的人間煙火》！

【相關圖輯】2022上半年豆瓣評分TOP10陸劇 劉亦菲《夢華錄》8.3分卻僅排第2（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 30

七、陳曉

童話故事真人版的「陳曉」，今年34歲陳曉可說是事業愛情雙收穫，出演《陸貞傳奇》一炮而紅，後續又帶來《神鵰俠侶》、《那年花開月正圓》和《獨孤皇后》等多部聲量極高作品，演技精湛到被封「一人千面」，2013年和陳妍希因拍攝《神鵰俠侶》而結識，兩人當初的「掀蓋吻」可說是羨煞所有人，簡直就是在拍偶像劇，今年的《夢華錄》更是讓他再次爆紅，目前還有《雲襄傳》等四部待播劇！

八、張新成

有「寶藏小哥」之稱的「張新成」，1995年出生的張新成，雖然年紀輕輕，但是實力和流量可說是保證，而且人家還是一口氣以第一名成績考上了五所學校的學霸，爆款代表作有《你好，舊時光》林楊、《大宋少年志》元仲辛、《冰糖燉雪梨》黎語冰、《以家人之名》賀子秋、《變成你的那一天》江熠、《光芒》程亦治、《天才基本法》裴之等，不論什麼時候入坑都不算晚，接下來最讓人期待的就是《深淵》和《大宋少年志2》！

九、白敬亭

很會挑劇本的小白「白敬亭」，精通鋼琴的他原本要以音樂為主業，因緣際會之下去參加《匆匆那年》的試鏡機會，就以喬燃出道，無論是古裝還是時裝都能輕易駕馭，像是《炫風少女》、《天盛長歌》、《夏至未至》、《平凡的榮耀》、《榮耀桌球》等，這幾年最具聲望的即是《你是我的城池營壘》和《開端》，之後還有新作《新川日常》、《長風渡》和《南來北往》，偷偷說白敬亭還有個自創時尚品牌呢！

十、朱一龍

最後壓軸登場的就是「朱一龍」，他可是各大電視和電影頒獎典禮的「優秀男主角」和「年度人氣男主角」常勝軍，2014難出演《情定三生》而被人熟知，憑藉《羋月傳》、《鎮魂》、《許你浮生若夢》、《知否知否應是綠肥紅瘦》、《重啟之極海聽雷》和《叛逆者》人氣扶搖直上，比起電視劇，更積極參與電影作品，像是《大明宮傳奇》、《穿過寒冬擁抱你》和《人生大事》等，坐等新作啊！

以上就是「10位實力流量兼具的陸劇男演員」，還有哪些漏網之魚，也歡迎大家留言分享，顏值和實力共存的男星值得大家坑底躺好躺滿！

延伸閱讀：

2022陸劇推薦！131部必追清單，《且試天下》雙強開播，《祝卿好》女撩男超甜！

12位「腹肌炸裂」陸劇男星！劉學義、陳偉霆、徐開騁大秀身材，公費洗澡超養眼！

【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】