2022年愛奇藝人氣劇10大排行榜　李聖經《流星》揮底李沁《請君》

繼2022Google台劇熱搜Top10、2022Google韓劇熱搜Top10之後，串流平台愛奇藝也公佈了2022年戲劇熱播榜單Top10。愛奇藝調查發現有84%的台灣受訪者表示，華語戲劇是他們最常收看的內容，高於英語（63.5%）和韓語（38%）等內容類別，而10個裡就有超過一個受訪者是泰語BL劇的擁護者。61.5%的人愛追華語古裝劇，也有將近三分之一的人喜愛華語甜寵劇，成為熱門的亞洲戲劇的內容品類，現在馬上來看看排行榜！



【圖輯】點圖放大看「2022愛奇藝人氣劇集10大排行榜」👇👇👇

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Top 10：《卿卿日常》

愛奇藝年度熱播榜單第10名為《卿卿日常》，這是一部以美食牽引愛情，以日常道盡人生的古裝喜劇，由《你是我的城池營壘》受到劇迷喜愛的白敬亭二度挑戰古裝扮相，拍檔被封為「初戀臉女神」的氣質女星田曦薇。劇情講述因一場聯姻擢選，來自天南海北的女孩們齊聚新川，韜光養晦的新川六少主尹崢（白敬亭飾），與只想努力落選、在老家安逸度日的李薇（田曦薇飾）意外結緣，共同開啟了一段狀況百出卻又相映成趣的新生活，播出後被網友笑稱「好像戀綜古裝版」、「配對起來好適合嗑CP」。

Top 9：《心居》

愛奇藝年度熱播榜單第9名為《心居》，是根據滕肖瀾創作的同名小説改編，由海清、童瑤、張頌文領銜主演。劇情視角是以馮曉琴（海清飾）和顧清俞（童瑤飾）這一對姑嫂為代表的上海市民們，在生活泥沼中孜孜不倦努力的故事。

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Top 8：《柔美的細胞小將2》

愛奇藝年度熱播榜單第8名是《柔美的細胞小將2》改編自李東建的同名漫畫，第1季由金高銀、安普賢領銜主演；而第2季則是由金高銀、朴珍榮主演。劇情主要聚焦在金高銀飾演的平凡上班族金柔美，講述30代的職場工作和愛情故事，特別的是這部戲常常會以柔美腦中的細胞視角帶出內心想法，讓人看得深有共鳴。

Top 7：《舌尖上的心跳》

愛奇藝年度熱播榜單第7名是《舌尖上的心跳》，改編自焦糖冬瓜的同名小說，由阮經天、宋祖兒領銜主演。劇情講述了擁有驚人味覺的少女林可頌，巧遇華人美食界的廚神江千帆，從而攜手展開了一段美食與愛的故事。

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Top 6：《黑幫少爺愛上我》

愛奇藝年度熱播榜單第6名是《黑幫少爺愛上我》，不只是BL題材的泰劇首度進入愛奇藝年度榜單中，更直接帶動站內泰劇用戶跟整體觀影時長暴風性成長。劇情講述黑道家族二少爺Kinn，因為特殊的生活背景，經常遭敵人暗算。一天，他在逃亡的時候與在娛樂場所兼職，與弟弟相依為命的大學生Porsche邂逅，在他的掩護下成功躲過敵人的追殺。Kinn也因此產生了讓Porsche當自己貼身保鏢的想法，在這個過程中，兩人的關係漸漸發生了微妙的變化。

Top 5：《祝卿好》

愛奇藝年度熱播榜單第5名是《祝卿好》，改編自伊人睽睽小說《我的錦衣衛大人》，由袁冰妍、鄭業成領銜主演。劇情講述刁蠻嬌憨又霸道的長樂郡主劉泠（袁冰妍飾）偶遇武功高強的冷峻金麟衛沈宴（鄭業成飾）並展開花式追逐的故事。

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Top 4：《請君》

愛奇藝年度熱播榜單第4名是《請君》，由任嘉倫、李沁領銜主演。劇情講述三千年前，靈族在聖女雲羲（李沁飾）、首領誅戎（賴藝飾）的帶領下，自天外降落至人界九州。為取得九州生存空間，發動與人族的戰爭。雲羲於征戰中逐漸了解人間事，漸漸欲以靈、人兩族和平相處方式，來結束不必要的征戰。但誅戎不願意且遷怒於聖女雲羲，欲以奪取聖女雲羲體內元丹為目標，斬殺人族王子－陸炎將軍（任嘉倫飾），聖女雲羲為救治陸炎將軍，最終割離體內元丹，轉投入至陸炎將軍體內。當三千年過後，雲羲甦醒（轉化為人族型態，名為于登登），無意間順勢促讓陸炎解封，兩人誤打誤撞地重新認識，後聯手破除欲重新恢復實力的誅戎陰謀。

Top 3：《流星》

愛奇藝年度熱播榜單第3名是《流星》，由李聖經、金永大領銜主演，劇情講述看似光鮮亮麗、就像天上的星星一樣發光發熱的明星們，背後有多少人付出了血汗淚的故事。根據愛奇藝公布報告，李聖經「百搭CP體質」與金永大的合作也收穫站上用戶的喜愛。

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Top 2：《蒼蘭訣》

愛奇藝年度熱播榜單第2名是現象級陸劇《蒼蘭訣》，其中蒼蘭夫婦也成為今年愛奇藝國際版站上最「吸金」的影視CP組合。王鶴棣在《蒼蘭訣》飾演在三界呼風喚雨的月尊王子「東方青蒼」，第1集中首次挑戰妖媚白髮造型，因為意外地被由虞書欣飾演的蘭花精靈「小蘭花」闖入了體內，兩人意外交換了身軀與靈魂。王鶴棣將小蘭花的軟萌可愛與小耍賴詮釋得維妙維肖，本人還俏皮地表示「也算演了一次女主吧！」而王鶴棣也憑藉這部戲，以令人驚豔的演技成功將霸氣、帥勁、嬌媚、俏皮融合在月尊王子身上，更因不斷寵愛保護小蘭花虞書欣而獲網友封為「蒼鹽海第一慣蘭高手」，甜蜜到簡直牙痛！

Top 1：《星漢燦爛・月升滄海》

愛奇藝年度熱播榜單第1名《星漢燦爛・月升滄海》也是今年的是現象級陸劇之一，由吳磊和趙露思主演，兩人於2021年播出的《長歌行》早有合作，都在劇中有不俗的表現，讓人印象深刻。劇情講述趙露思飾演的程少商在家族中不被待見，只能沉潛靜待時機出頭，另方面她又陰差陽錯捲入吳磊飾演的淩不疑的家庭與身世之謎中。兩人堅定的愛情與互相救贖的關係，絕對是2022年必看的古裝家庭情感大戲！

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