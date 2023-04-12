小S一張相被批評唔識教女「毫無用餐禮儀」惹網絡熱議　21字回應

小S（徐熙娣）昨日出席精品品牌專賣店記者會，由於日前曾遭李敖之女李文批評小S女兒用餐禮儀之事，當日小S則展現了超高EQ回應。



先前由於小S曾分享與女兒在自家用餐畫面，被作家李敖之女李文發表包含坐姿、電話、擺放方式、言行舉止等12點批評；然網路討論多力挺小S、呈現一面倒地正面相挺。

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當日現場記者聯訪時，小S繼續被詢問此事的後續回應，雖然先有現場工作人員表示希望聚焦在活動現場，但小S沈默片刻後快速大方回應：「每人都有發表言論的權利，但也有不作回應的權利」，除此巧妙以不回應成為回應，更展現出資深藝人高衣Q以外的高EQ。

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