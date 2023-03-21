小S結婚18年頻傳婚姻現暗湧　批老公像隱形爸爸：孩子覺得是單親…

小S（徐熙娣）與許雅鈞結婚18年，雖然老公多次爆出上夜店摟妹的緋聞，但她始終堅決站在老公這邊。怎料，小S近日竟驚吐，老公就是「隱形爸爸」，讓3個女兒以為是單親家庭。



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小S節目《小姐不熙娣》邀請人父嘉賓潘若迪、小馬（倪子鈞）與小刀（彭康育）等人，談論當爸後的生活。沒想到，對家庭一向低調的小S，也罕見地公開談論老公許雅鈞。

小S語重心長地說：「我老公在家裡屬於『隱形爸爸』，小孩會覺得她們是單親的。」因為小孩子不論什麼事情都跟她分享，除非是遇到重大決定，許雅鈞才會出現與孩子們一起好好討論。

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至於許雅鈞何時會出現，小S立刻不改搞笑本色說：「例如今天晚上要不要全家一起吃火鍋。」助理派翠克聽完忍不住吐槽：「這算哪門子重大決定？」現場全笑翻。

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小S則急忙解釋，因為她煮菜比比較隨興，都會問孩子說：「要不要吃媽媽煮的飯。」但老公許雅鈞的一起吃飯，比較像是家庭聚會，會邀請大姑、小姑等家人，全家人討論的重大決定。

小S直言：「小孩會覺得她們是單親的。」（《小姐不熙娣》截圖）

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