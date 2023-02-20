小S參加同志婚禮哭了　新人曝光顏值爆棚　網民驚呼：絕配的帥

小S日前參加朋友的婚宴，而這也她首次參加同志婚禮，看著台上的新人，讓她忍不住高喊「愛是無分別的」，網友更驚呼是天菜。



小S在社群分享參加同志朋友婚禮的照片，並寫下「他們兩位都是我的gay friends！我愛他們，也感謝他們開明的父母支持，讓他們能在祝福中步入婚姻！」。

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照片可以見到她眼框泛淚，應該是看到這樣的畫面太感動，另外還曝光這對新人的照片，網友看到照片紛紛直呼「都好帥啊」、「2個都顏值爆棚」、「絕配的帥」、「天菜結婚」。

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