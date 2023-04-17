DJ梁文禮停職風波後現身澳門撐容祖兒演唱會　頭貼頭合照狂po相

商台DJ梁文禮2月時就因在社交媒體公開及私人帳戶中對梁詠琪、陳奕迅、MIRROR成員有不一樣評價，被轟「雙面人」，更因而遭商台停職3個月。事發後一度從社交平台潛水的梁文禮近月已重新蒲頭，昨晚（16/4）去了容祖兒澳門演唱會撐場，並入後台與對方頭貼頭合照，大讚她是「永遠嘅舞台天后」！



商台DJ梁文禮，2月時因對外稱讚梁詠琪（Gigi）靚女，卻在私人帳戶狠批她演唱會衫醜唱功差等，被賜以「雙面人」稱號。隨後他再被翻出，曾在公開帳戶大讚陳奕迅（Eason）、MIRROR等，私下卻轟Eason黑面、MIRROR盧瀚霆（Anson Lo）及姜濤「集體強姦張國榮作品」，風波愈鬧愈大，商台終決定以「於社交平台對個別音樂人發出帶有傷害性之評論」為由，由2月27日起暫停梁文禮職務三個月，網民風向瞬即大逆轉，紛紛洗版鬧商台，質問其停工準則，認為責罰過重，為梁文禮抱不平，但商台對停職早已一錘定音，梁文禮被迫休假。

梁文禮因社交平台對歌手的評論，引起軒然大波，更被商台停職3個月，部分網民隨即由反感變到同情梁文禮，認為他講自己感受冇錯，不應被停職。（Instagram：leungmanlai）

以往在社交平台勁活躍的梁文禮，事發後一度絕跡Instagram，不過近月他其實已重新活躍起來，繼上月Clockenflap後，昨晚又去了睇演唱會！他前往澳門睇容祖兒的《新濠巨星系列容祖兒Eternity演唱會》，見他在限時動態貼上多場容祖兒表演時的花絮相，未知是否怕再評論歌手演出表現又隨時「瀨嘢」，他拍的舞台照只標註了容祖兒，冇加任何Caption。

停工的梁文禮（右一）熱愛睇騷，3月初有跟其他DJ去睇Clockenflap。（Instagram：acidwonggg）

完騷後，梁文禮亦有入後台與容祖兒攬腰頭貼頭合照，這次他寫下：「一種永遠，永遠嘅舞台天后💃🏻 LOVE @yungchoyee」而容祖兒都有轉載梁文禮的限時動態，回覆：「Thank u 禮禮 long time no see❤️」

梁文禮專情往澳門睇騷，又入後台與容祖兒合照，大讚她是永遠的舞台天后。（Instagram：leungmanlai）

請按下圖睇梁文禮貼的容祖兒澳門演唱會相：

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