楊紫瓊林青霞激罕同框　加埋破百歲卻極凍齡　91年曾合演白蛇青蛇

香港西九文化區最受矚目的故宮博物館，目前正舉辦《百樣玲瓏──卡地亞與女性》展，約300件橫跨19世紀至今的卡地亞珠寶、配飾、鐘錶及文獻等參與展出，林青霞、劉嘉玲以及「賭王」千金何超瓊等都有出借個人珍藏。然而在晚宴上，另有一個引人矚目的焦點：今年才登上奧斯卡影后寶座、近日剛好返港的楊紫瓊，她也和林青霞開心合影。



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昔日香港影壇兩位最高片酬的天后，印象中似乎從未合作？其實早在1991年夏天大陸華東水災的賑災義演上，兩人曾經共演過一小段的《水漫金山》，楊紫瓊演白蛇，林青霞演青蛇，是整場演出最受矚目的段落之一，今年彼此一個成了破紀錄的首位華人奧斯卡影后，一個當上香港大學榮譽博士，無怪乎林青霞寫道：「在卡地亞的晚宴裏遇見楊紫瓊，親熱的擁抱，會心的微笑，心裏都明白對方曾經走過的路。即使年過花甲，敢做的夢和不敢做的夢都有機會實現。年年有春天，對我們兩個來說，今年的春天特別美好，我們的共識是繼續學習進步。​​​」

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1991年時的林青霞，還未演出轟動各地的演藝代表作《笑傲江湖II東方不敗》，當時還正在準備《暗戀桃花源》，聽聞演藝圈為了賑災要舉辦匯演，主動表示願意參與，而且為了《水漫金山》赴港排練自己不熟悉的京劇動作、身段，而當時的楊紫瓊剛結束一段婚姻、成功復出影壇之作《警察故事III超級警察》亦尚未上映，兩人都還不是香江武俠片的女王，可是在演出中的身手，似乎預告了接下來的一年，她們都會因動作表現而大受觀眾歡迎。

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雖然林青霞和楊紫瓊在接下來的幾年於香港影壇各霸一方，兩個人的片酬都高到一山難容兩后，但各自經過多年努力，都達到難以企及的成就。相較於楊紫瓊要突破歐美影人對亞裔的既定印象、贏回史上第一座小金人，林青霞從影壇徹底轉向、進入文壇，需要的努力和實力，更是完全不輕鬆，表現有目共睹。林青霞提及這次的卡地亞展覽，寫道：「珠寶能夠結合文化、藝術、歷史、慈善是最優雅不過的了，這就是為什麼我特別喜愛收藏的原因。」對於觀眾而言，她的人生智慧與優雅丰采，也是大家永遠希望珍藏的美好。

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