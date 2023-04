楊紫瓊清明節帶小金人同先人合照　同樣於墳前影相「她」卻被罵翻

適逢清明節期間,很多人都會和家人去掃墓拜祭祖先。近日,大馬YouTuber溫舒森就因為去掃墓時與先人墳墓合照而被網狠批行為不妥、不敬先人,疑誤犯禁忌引起大馬全網熱議。



而在另一方面,剛剛憑藉《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once/瞬息全宇宙/媽的多重宇宙/天馬行空)勇奪本屆奧斯卡最佳女主角,成為首位華人影后的大馬女演員楊紫瓊也終於光榮回國,並且還帶著奧斯卡小金人獎座到墳地去掃墓拜祭家人。

從楊紫瓊在社交媒體上分享的照片可見,衣錦還鄉的楊紫瓊曬出了小金人獎座與父親墳墓的合照,配文道:「把奧斯卡獎座帶回家了,如果沒有父母親的愛,我今天不會在這裡,非常愛你們!」

但值得一提的是,評論區卻沒有人提及與墳墓合照的相關禁忌,底下留言幾乎全是稱讚與祝福的聲音,如:「你的才能、決心和努力也不可能成功,恭喜!」、「歡迎回家!」、「不單是馬來西亞,你還是我們怡保人之光」、「他們都以你為榮」等等。

雖然兩者同樣是與墳墓合照引熱議,但可見在楊紫瓊帖子底下留言的聲音明顯地一面倒向讚美,而溫舒森的帖子則全是謾罵聲。只能說,其實只要不在墳墓場胡亂拍攝別家的墳墓,或言語行為不敬,那和自己家人的墳墓合照甚至錄影也完全沒毛病吧~ 畢竟那是我們的家人,和他們生前在世時一起合照的道理是一樣的啊~

【本文獲「Goody25」授權轉載。】