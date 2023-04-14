楊紫瓊清明節帶小金人同先人合照 同樣於墳前影相「她」卻被罵翻
撰文：Goody25
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適逢清明節期間，很多人都會和家人去掃墓拜祭祖先。近日，大馬YouTuber溫舒森就因為去掃墓時與先人墳墓合照而被網狠批行為不妥、不敬先人，疑誤犯禁忌引起大馬全網熱議。
而在另一方面，剛剛憑藉《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once／瞬息全宇宙／媽的多重宇宙／天馬行空）勇奪本屆奧斯卡最佳女主角，成為首位華人影后的大馬女演員楊紫瓊也終於光榮回國，並且還帶著奧斯卡小金人獎座到墳地去掃墓拜祭家人。
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從楊紫瓊在社交媒體上分享的照片可見，衣錦還鄉的楊紫瓊曬出了小金人獎座與父親墳墓的合照，配文道：「把奧斯卡獎座帶回家了，如果沒有父母親的愛，我今天不會在這裡，非常愛你們！」
但值得一提的是，評論區卻沒有人提及與墳墓合照的相關禁忌，底下留言幾乎全是稱讚與祝福的聲音，如：「你的才能、決心和努力也不可能成功，恭喜！」、「歡迎回家！」、「不單是馬來西亞，你還是我們怡保人之光」、「他們都以你為榮」等等。
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雖然兩者同樣是與墳墓合照引熱議，但可見在楊紫瓊帖子底下留言的聲音明顯地一面倒向讚美，而溫舒森的帖子則全是謾罵聲。只能說，其實只要不在墳墓場胡亂拍攝別家的墳墓，或言語行為不敬，那和自己家人的墳墓合照甚至錄影也完全沒毛病吧~ 畢竟那是我們的家人，和他們生前在世時一起合照的道理是一樣的啊~
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