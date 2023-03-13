奧斯卡2023｜張堅庭原來係楊紫瓊陳年酒友 FB揭昔日劈酒搞笑經歷
撰文：聯合新聞網
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【奧斯卡2023／奇異女俠玩救宇宙／楊紫瓊／張堅庭】第95屆奧斯卡頒獎典禮於今天香港時間8點揭曉得獎名單，眾所矚目的「最佳女主角」獎，不負眾望由楊紫瓊奪得，成為史上首位華人奧斯卡影后。
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對此，名導張堅庭也在個人社交平台透露他所認識的楊紫瓊，寫道：「她有馬來華人的純樸自然，又有洋人的率直誠懇，加香港女孩子的自信，但沒有成名後的張揚，相當另類，也是在香港成長的演員。」得知楊紫瓊鐸獎他則開心表示：「在荷李活什麼年紀都可以發光發亮，更恭喜文化多元的馬來西亞出了一位奧斯卡影后。」
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張堅庭更回憶起過去與楊紫瓊的互動，「我們年輕時，她喜歡和我猜十五二十，因為我不懂喝酒，猜不到，所以心情好緊張，表情又誇張，贏一次嘩啦大叫，輸了飲酒好痛苦；她見我的狼狽樣，會笑得人仰馬翻。」
張堅庭是編劇和導演，但他也曾演出過多達70部電影，曾演紅《與龍共舞》裡的壞表哥「Martin鞏」角色，也曾出演《夏日福星》、《最佳福星》、《小男人周記》等知名電影。
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楊紫瓊的老公和男友是誰？
楊紫瓊到香港發展後曾經跟富商結婚，但隱退後的豪門婚姻生活並不美滿。後來，年紀大17歲的法拉利前任總裁向她跪地示愛這位全亞洲最高身價的武打女星，楊紫瓊曾經講述過自己的忘年戀為何能如此甜蜜。