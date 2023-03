楊紫瓊因一句話鬧成龍沙文主義豬　完全冇面畀：我真的敢踢他屁股

【楊紫瓊/奇異女俠玩救宇宙】60歲馬來西亞女星楊紫瓊日前以《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once/瞬息全宇宙/媽的多重宇宙/天馬行空)奪下第95屆奧斯卡最佳女主角,成了首位華人影后,這部電影從去年開始橫掃各大獎項,而原本關繼威的角色是武打巨星成龍來演,但被他拒絕了,楊紫瓊先前受訪曾透露成龍有傳訊息恭喜她獲獎不斷,但仍要來一句:「妳知道妳的導演先來找過我嗎?」楊紫瓊則不客氣回他:「兄弟我知道,而你虧大了!」



楊紫瓊1992年曾合作《警察故事3》,建立深厚交情和默契,也奠定她「香港第一打女」的地位,因為關係極好,楊紫瓊從來不怕身為「大哥」的成龍,她曾在97年登上《Late Show with David Letterman》受訪透露,成龍在拍戲時打鬧說出「女人就該待在廚房裡燒飯、洗衣服」這種話,她不客氣直接反擊:「想得美!」成龍也笑認:「除了楊紫瓊。」表示認可她的能力。(點圖放大看楊紫瓊當年受訪片段👇👇👇)

+ 5

楊紫瓊和成龍相識多年,彼此可說是惺惺相惜,不過她吐槽好友起來也是毫不留情,楊紫瓊受訪時曾直接說成龍就是一隻「大男人主義的沙豬」,笑說即使是在他面前也敢這樣講:「因為我是少數讓他心服口服的人,他知道我真的敢踢他屁股。」

【圖輯】咁多年幾乎冇老過!點圖放大重溫楊紫瓊昔日舊照👇👇👇

+ 8

【圖輯】點圖放大看更多楊紫瓊勇奪奧斯卡影后的畫面👇👇👇

+ 9

延伸閱讀:

普發6000元5領取管道!「今曝登記時間」 4百萬人直接入帳

【本文獲「TVBS」授權轉載。】