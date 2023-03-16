楊紫瓊因一句話鬧成龍沙文主義豬　完全冇面畀：我真的敢踢他屁股

【楊紫瓊／奇異女俠玩救宇宙】60歲馬來西亞女星楊紫瓊日前以《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once／瞬息全宇宙／媽的多重宇宙／天馬行空）奪下第95屆奧斯卡最佳女主角，成了首位華人影后，這部電影從去年開始橫掃各大獎項，而原本關繼威的角色是武打巨星成龍來演，但被他拒絕了，楊紫瓊先前受訪曾透露成龍有傳訊息恭喜她獲獎不斷，但仍要來一句：「妳知道妳的導演先來找過我嗎？」楊紫瓊則不客氣回他：「兄弟我知道，而你虧大了！」



楊紫瓊1992年曾合作《警察故事3》，建立深厚交情和默契，也奠定她「香港第一打女」的地位，因為關係極好，楊紫瓊從來不怕身為「大哥」的成龍，她曾在97年登上《Late Show with David Letterman》受訪透露，成龍在拍戲時打鬧說出「女人就該待在廚房裡燒飯、洗衣服」這種話，她不客氣直接反擊：「想得美！」成龍也笑認：「除了楊紫瓊。」表示認可她的能力。（點圖放大看楊紫瓊當年受訪片段👇👇👇）

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楊紫瓊和成龍相識多年，彼此可說是惺惺相惜，不過她吐槽好友起來也是毫不留情，楊紫瓊受訪時曾直接說成龍就是一隻「大男人主義的沙豬」，笑說即使是在他面前也敢這樣講：「因為我是少數讓他心服口服的人，他知道我真的敢踢他屁股。」

【圖輯】咁多年幾乎冇老過！點圖放大重溫楊紫瓊昔日舊照👇👇👇

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【圖輯】點圖放大看更多楊紫瓊勇奪奧斯卡影后的畫面👇👇👇

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