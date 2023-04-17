《皓鑭傳》25歲男星陪睡男金主「錄音檔網上瘋傳」崩潰認很羞恥

因出演《鳳囚凰》、《皓鑭傳》等熱播劇而迅速斬獲知名度的25歲大陸男星趙奕欽再陷醜聞，多年前遭前女友爆料「陪睡男金主」一事，隨著錄音檔再度被翻出而甚囂塵上，而眼見無法平息網路輿論的壓力，趙奕欽也終於在微博帳號公開發文，針對相關事件做出簡單說明，並向粉絲道歉。



綜合陸媒報導，趙奕欽因清秀的外型而擄獲大批粉絲，卻在2019年被前女友爆料「捨身陪睡男金主」，只為了達成在某地設戶口的目的，而女方也公開了與趙奕欽長達4個小時的電話錄音，期間多段對話包含「開房紀錄不算實錘」、「想搞死那個爆出來的人」等語，均引起軒然大波。

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時隔多年，當時的錄音對話再度被翻出，趙奕欽也公開發布道歉聲明，坦承當時的自己因為「虛榮、愛面子」而逃避，同時也對自己的這段過往感到羞愧，表態希望能藉由這次的事件正式跟過去的自己告別，也承諾將吸取教訓、更專注在作品上；不少粉絲見此則給予鼓勵，認為知錯能改最重要，但也有部分網友認為，趙奕欽這段聲明其實也沒有把錄音事件交代清楚。

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趙奕欽道歉全文：

四年前的事情再度被翻出來，我心情很羞愧。這件事一直是我心裡的一根刺，有段時間我一直在逃避它，甚至是“修飾”它，就是大家聽到的那段錄音。

我在那通電話裡說了一些不實內容，以為這樣就可以息事寧人。可是錄音經過剪輯後，脫離了當時的對話語境和事實真相，讓事態更加嚴重，也傷害到了更多人。在此我要向這件事牽扯到的所有人鄭重道歉。

|我也一直在反思，為什麼會犯這樣的錯誤？因為虛榮、愛面子，也因為害怕、逃避。要面對這段過往其實是很艱難也很羞恥的一件事，但我知道只有拔掉心裡這根刺，才能跟過去的自己告別。

今天我的回應和解釋，也許有人會質疑，但我還有一生的路，讓大家看清我是什麼樣的人。我會吸取教訓，謹言慎行，在業務上更加專注。未來，用作品、以角色與大家相遇。



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