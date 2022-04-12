Sydney Sweeney靠18禁美劇一脫成名　阿爺睇完孫女情慾戲咁畀意見

Sydney Sweeney一脫成名，祖父看過都說讚！美國女星Sydney Sweeney在HBO劇集《高校十八禁》（Euphoria、又譯《亢奮》）飾演「Cassie」一角，在劇中的瘋狂形象，令人印象深刻，冷豔外型加上魔鬼身材，受封「新一代性感女神」，儼然成為當紅炸子雞，一舉一動都備受關注。日前，她在脫口秀中自爆，祖父看過自己的裸露戲，超真實反應驚呆眾人。



Sydney Sweeney自爆祖父看過她的裸露戲

Sydney Sweeney日前登上《The Ellen DeGeneres Show》，自爆《高校十八禁》第二季播出之際，太急於想和家人分享喜悅，完全忘記裡面有大尺度裸露戲，就這樣全家聚在一起看首映直播，當大螢幕出現她的大尺度戲碼時，Sydney Sweeney當場嚇歪，沒想到家人的反應卻很淡定，祖父甚至狂讚孫女「有全荷李活最好看的胸」，出乎意料的反應笑翻網友。

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事實上，Sydney Sweeney在《高校十八禁》第二季中有許多情慾場面，像是在廁所上演四腳獸，還有「我想要你進入我」等煽情台詞，都讓人看了臉紅心跳。《高校十八禁》也確定續訂第三季。

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