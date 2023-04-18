何超蓮竇驍結婚｜姊妹團李蘊現身 盤點歷來10個「最美伴娘團」！
撰文：黃梓恒
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竇驍與何超蓮拍拖近4年，兩人決定於4月17及18日一連兩日，於印尼峇里島烏魯瓦圖的美麗怡人環境與天氣中舉行婚禮，並邀請了親朋好友一同參與，共同見證了這對新人的幸福時刻，並送上真摯的祝福。早前有傳超蓮會組成「最強姊妹團」，陣容包括有G.E.M、李蘊、鍾欣潼、薛凱琪 、JW等人，不過最終只有李蘊現身與團中，其餘大部分都不是圈中人，可能是超蓮的圈外好友。
當然，結婚並不是只看樣子，而且美與不美也不是外人來判定，在新郎的眼中永遠都是新娘子最美的。其實，即使新娘再美，旁邊的伴娘團也有可以搶過新娘的風頭，始終各花入各眼，但相信新娘並不會介意，反而圍繞著自己身邊的好姊妹都是大美人會更令她自豪。在娛樂圈中，不少新娘子的伴娘團也是「靚爆全場」，甚至有些會被冠上「最美伴娘團」的稱號，不知大家又見過了沒有？
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何超蓮老公背景?
何超蓮老公竇驍曾窮到打三份工做洗頭仔，日食一餐，之後開始向演藝界發展，被內地著名導演張藝謀睇中。
何超蓮竇驍拍拖經過?
何超蓮與竇驍2019年公開認愛，兩人曾多次傳分手，一文睇晒與竇驍拍拖4年到結婚時間線。