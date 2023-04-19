何超蓮竇驍結婚｜內地瘋傳何超欣訪問　不知道兩人結婚網民反應大

竇驍與何超蓮前日開始於印尼峇里島烏魯瓦圖舉行一連兩日的婚禮，由於在外地舉行，很多圈中人也沒有到場，包括超蓮的圈中好姊妹G.E.M、鍾欣潼、薛凱琪 、JW等人，只有李蘊一人現身，而暫時所見，何家亦只有三房成員到場。

姊妹團陣容曝光，圈中人只有李蘊（左三）。

今日內地社交平台瘋傳一條何超欣接受香港傳媒訪問的片段，已有熱搜字眼「#何超欣不知道何超蓮竇驍結婚#」，訪問中超欣被問到竇驍和何超蓮結婚你知道嗎？會恭喜何超蓮嗎？超欣指：「你們跟我說我才知道，我不知道，我沒時間看報導，誰結婚我都會恭喜。」不少內地網民指她冷漠。

何超欣愈大愈靚。（陳順禎攝）

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不過翻查報道，該訪問在3月21日進行，距離大婚日期還有接近一個月，未知是否超蓮未通知，所以超欣才不知道。

何超蓮竇驍結婚｜姊妹團李蘊現身 盤點歷來10個「最美伴娘團」！

一個月前的訪問被內地網民瘋傳。（陳順禎攝）

當時還有被問到準備什麼禮物作為送給超蓮結婚賀禮時，超欣表現得驚惶失措說：「what?你有冇準備定禮物畀我接受你採訪先？如果你有，你就快啲攞份禮物過嚟。（禮物你係未準備好？）嗱，我係冇回答你呢個問題，你唔好影響，同埋改變我嘅回答，你頭先完全係跳過晒個問題，呢個係你講嘅嘢，唔關我事，哈哈。」

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