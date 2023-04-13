金剛前女友梁云菲退出娛圈後「到處流浪」反口回歸幕前　IG曬性感

「國光女神」梁云菲（Nana）擁有火辣身材、甜美嗓音，時常在社群曬出性感美照，擁有一票粉絲追隨。熱愛戶外運動的梁云菲曾果斷表示：「演藝圈的工作我都不要了。」梁云菲近年將重心放在潛水，鮮少在螢光幕前露面，不過她昨（12）日發文宣布回歸：「藝能圈，我準備好回來了。」



梁云菲分享這陣子的心情，坦言到處流浪、探險，某部分也是在逃避，經過自我修復，她決定再迎接演藝圈工作，「我想回到螢光幕前，經過了放棄後，我才發現自己是真的熱愛這份工作。」

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會做出這個決定，是因為受男友的影響，梁云菲說：「但和他交往到現在，他彷彿又在不知覺中改變了我的一些想法，他總是能在我低落的時候接住我，然後告訴我『他陪我』。這對我來説就是最好的一帖良藥。」

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梁云菲淡出後再回歸，讓她明白未來要留台階給自己，「不然就會像我現在這樣，又再度打臉自己嘴巴。藝能圈，我準備好回來了。大家想念螢光幕前的我嗎？」

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