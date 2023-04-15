2023古裝陸劇熱度排行TOP 9《長月燼明》羅雲熙白鹿床戲尺度超大

近期熱播陸劇《長月燼明·月照千峰》由羅雲熙和白鹿主演，不管是劇情還是選角都很貼近原著，也有網友認為故事和楊冪、趙又廷主演的經典仙俠古裝劇《三生三世十里桃花》有點雷同，劇情也是三生三世虐戀走向。



除了《長月燼明》之外，2023上半年還有哪些陸劇值得一看？編輯這就幫大家盤點豆瓣上獲得最高分的古裝劇Top9片單！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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一、《長月燼明·月照千峰》

《長月燼明·月照千峰》，改編自藤蘿為枝小說《黑月光拿穩BE劇本》，由羅雲熙和白鹿等領銜主演，講述衡陽宗掌門養女黎蘇蘇（白鹿 飾）化身葉夕霧回到五百年前，為的就是阻止尚未被邪念徹底侵蝕的景國質子澹臺燼成為魔神。雖然網路有不少罵聲，認為羅雲熙過瘦、白鹿演技有點面癱，但仍有劇迷們力挺主演在劇中的CP感十足，還有一幕纏綿床戲慾到不行，整體來說熱度還是很高！

二、《顯微鏡下的大明之絲絹案》

《顯微鏡下的大明之絲絹案》，改編自馬伯庸小說《顯微鏡下的大明》，由張若昀、王陽、戚薇領銜主演，在豆瓣上獲得7.9分，劇情講述喜愛數學且無法忍受算術出紕漏的帥家默（張若昀 飾），某日發現華縣的人丁絲絹稅有問題，在追查的過程中不幸被捲入商官場的爾虞我詐。這部戲也讓張若昀的演技再次受到好評，不只「張若昀眼神戲」衝上微博熱搜，更有「信看昀（因信任而看的張若昀）」之肯定。

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三、《山河之影》

《山河之影》 根據同名系列電影《繡春刀》改編，由張雲龍、陳若軒領銜主演，劇情背景設定在明朝年間令人聞風喪膽的「錦衣衛」上，講述兩位少年以赤子情懷協力衝破人生困境的江湖故事，在豆瓣上獲得7.3分。若是喜歡《琅琊榜》、《仙劍奇俠傳4》這類型陸劇的人，就不能錯過《山河之影》 。

四、《星落凝成糖》

由《香蜜沉沉燼如霜》和《冰糖燉雪梨》原班人馬打造的《星落凝成糖》，改編自網絡作家一度君華的同名小說，由陳星旭、李蘭迪、陳牧馳、何宣林主演，在豆瓣上獲得7.2分，講述一正一邪的雙生姐妹，因為花轎搞錯而錯嫁天界與魔界。這部陸劇之所以後期逆轉，是因為它打破仙俠虐戀的套路，故事有淚有笑交織，劇中CP也相當好嗑！

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五、《九霄寒夜暖》

《九霄寒夜暖》根據漫畫作品《狼殿下的新娘》改編，由李一桐、畢雯珺領銜主演，在豆瓣上獲得6.9分，劇情講述了機智女捕快蘇玖兒（李一桐 飾）因為一樁九霄謎案，與冷峻祺族少主寒猙（畢雯珺 飾）相識，兩人從劍拔弩張走向互利合作，並展開了甜蜜的愛戀。不得不說《九霄寒夜暖》這對CP所組成的「狼姐戀」也是非常有曖昧感呀！

六、《花琉璃軼聞》

《花琉璃軼聞》 改編自作家月下蝶影創作的同名小說《造作時光》，由徐正溪、孟子義主演，在豆瓣上獲得6.2分，講述護國將軍花應庭幼女花琉璃（孟子義 飾）營造出病嬌美人的模樣，實際上武功高強，為的只是查明一樁舊案，不料卻遇到冷面腹黑太子，一個撩而不自知，一個被撩難自持，徐正溪也憑藉這部戲狠甩《重紫》負評。

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七、《君子盟》

BL懸疑古裝劇《君子盟》改編自網路小說《張公案》，由井柏然、宋威龍領銜主演，在豆瓣上獲得6.2分，講述貧窮科考試子張屏（宋威龍 飾）進京備考時，偶遇禮部侍郎蘭珏（井柏然 飾），個性木訥、喜歡斷案的他受學識淵博的蘭珏賞識及相助，從窮書生一路到官拜丞相的懸疑探案故事。

八、《恩愛兩不疑》

古風奇幻愛情劇《恩愛兩不疑》由宋妍霏、張昊唯、馬慄、曹峻祥、于波、苗皓鈞主演，講述了文治皇帝蕭錦昀（張昊唯 飾）和身為將門之女的皇后徐鈺（宋妍霏 飾），因一次意外互換了身體，原本互不信任的二人，在互相扮演彼此的過程中，逐漸體諒對方、解開誤會，夫妻同心協力化解了一系列的危機，從相看兩相厭到恩愛兩不疑的故事。整部戲結合了奇幻元素、靈魂互換、甜寵戲碼，想要輕鬆無腦追的劇迷們歡迎入坑！

九、《春閨夢裡人》

《春閨夢裡人》改編自網絡作家「白鷺成雙」的同名小說，由丁禹兮、彭小苒領銜主演，劇情講述擅長經商的少女季曼（彭小苒 飾），因為意外失憶而代替孿生姐姐進入侯府，憑藉過人的商業頭腦多次化解危機，並與寧鈺軒（丁禹兮 飾）經歷風雨收穫幸福。

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