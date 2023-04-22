周永恆妻被揭案發當日企圖跳樓自殘　因葵創作功課瘋狂爆粗惹禍？

撰文：程嵐風
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現年38歲的周永恆（Roy）近日驚傳遭內地太太陳薇（Britni）家暴，周永恆好友兼填詞人因葵（陸遜遊）日前在社交平台公開數張周永恒傷痕纍纍的照片，指斥「有暴力傾向係個女人」，其後Britni反擊指有人博出位捏造事實。據悉Britni已經報警，周永恆星期日（16日）在元朗被捕，現被拘留中，另有周永恆在醫院期間與警員對話的照片流出！

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周永恆年前在公眾地方打鬥罪成，罰款1500港元，當日內地太太陳薇亦有到場支持。（視覺中國）
周永恆在2018年與趙頌茹離婚後，旋即與內地女友陳薇結婚，同年誕下一子。（IG圖片）

《香港01》今日聯絡上因葵，聲稱自己是整件事的始作俑者，有人將他的「功課」變成家庭暴力事件的證據。因葵直認自己有情緒病，與周永恆在2019年認識後成為朋友，二人嘗試合作歌曲《賤男》，雖然失敗，但卻衍生他為尋找歌手靈魂做了一份「功課」，他負責寫「劇本」，當中會有不同程度的情緒發洩，內容全是粗口：「X你老X」、「斬你老XX」、「斬死你全X吖嗱」等等。因葵不滿有人偷錄「練習」當證據。

周永恆好友兼填詞人因葵（陸遜遊）日前在社交平台公開數張周永恒傷痕纍纍的照片，惹家暴疑雲。（IG@Christopher Loak）

因葵在電話中激動解釋：「我咁X㷫，因為焫着我度，有人偷X我啲嘢做證據呀！『X你老母呀！』…呀（咆哮），全部聲音有setting，頭聲、胸聲、丹田聲，歌唱有open ,close, semi open，有咪冇咪吊起咪唱法唔一樣，文青、heavy metal music......咁不如我哋（他與周永恆）一齊共同創作。我同佢老公落咗堂之後，佢老公喺屋企練習，佢老婆偷錄，所以我認得啲台詞啲語氣嗰啲嘢。我寫劇本，突然間發現我寫劇本啲字去咗人哋度，但其實啲字，同呢個人係冇關係，就係咁囉！佢仲要掟番（錄音）畀我睇呀，畀我認得呀，所以你哋（記者）所有訪問都唔係家庭暴力，係偷竊嚟，係咪呀？！」

陳薇透露是她報警，但事件已進入司法程序，不便多談。（IG圖片）

因葵還原當晚周永恆被捕經過，他先收到周永恆太太Britni的兩段錄音聲帶，認出是他為周永恆做情緒訓練時候的「功課」，他稱一開始不知來龍去脈，所以有回覆。之後周永恆致電給他，指太太企圖自殺，因葵覆述周永恆說話：「老婆又發癲，搞咩？點知佢呀，又鬼上身囉，今日又玩跳樓囉，個窗花窿太細過唔到，搵啲刀仔自殘嗰啲囉。」離開之後「過咗阿邊個嗰度」，未幾因葵再接電話，原來周永恆已在落口供，周永恆稱：「CID聽到我老婆啲錄音，依家拘捕我喎。」

因葵曾到天水圍警署了解，但怕等太耐先行離開，之後再接電話，今次周永恆已身在醫院，他說：「無耐久唔久又打電話嚟，話咩喺醫院呀，咁囉，er er er 食緊藥，郁唔到，佢有個駐診科醫生，其實周永恆做完腦科手術之後，情緒係大大改善。」過去，周永恆曾用口水噴和鬧過因葵，但有道歉，獲因葵原諒。原來周永恆腦部一直有個腫瘤，做完手術後已逐漸康復，因葵覺得大眾一直標籤他的固有印象，引發今次事件。

對於Britni指「呢個荒謬嘅世界想紅想出位嘅人，就可以出賣靈魂完全冇良知可言？」疑影射因葵，他反駁：「真係咁有良知，就唔好掟啲假相，呃佢老公啲朋友，話佢畀老公打。我連佢老婆電話都冇，只係認得係周永恆屋企擺設，大約知道係佢，後來周永恆蒲頭話啲相係好耐之前，係佢老婆唔小心割親手嘅傷！」問到周永恆傷勢怎得來？他說：「有啲係佢做完手術，佢老婆發癲擸啲家庭小配件扑落佢傷口度囉，係上次嘅事，唔記得啦，你問番男主角，好似唔知係幫佢個仔揀名校嗰啲芝麻綠豆事，變星球大戰！」

周永恆多次進出法庭。（視覺中國）

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