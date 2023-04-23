中年好聲音｜譚詠麟威水史多到數唔晒　點解叫「校長」有段古

《中年好聲音》今晚（23/04）將是總決賽，李佳、龍婷、吳大強、顏志恒、羅啟豪和周吉佩，6強爭霸只有一個成為王者！但話說回來，總決賽評判陣容亦不容忽視，除了有肥媽、伍仲衡、張佳添和周國豐，4位固定評審外，亦有三位具份量且有經歷的前輩歌手校長譚詠麟、鍾鎮濤和呂方擔任嘉賓評審！



校長譚詠麟、鍾鎮濤和呂方擔任《中年好聲音》嘉賓評審。（《中年好聲音》截圖）

為什麼找譚詠麟、鍾鎮濤和呂方三位前輩做評審？除因為他們是樂壇的前輩外，其實三位亦擁有十分多幕前演出經驗，譚詠麟和呂方更是藉由歌唱比賽開始而入行，也參加過大大小小的樂壇「對決」，擔任評審絕對適合。

曾志偉與譚詠麟十分老友。(資料圖片)

要講譚詠麟入行的經歷，可以由他中學昤期說起。「那些年」正值樂隊流行期間，不少年青人都會自組樂隊，當年暑假就讀中學的譚詠麟就曾經與朋友組成了一隊叫Galaxy的8人樂隊，其中就包括了Bass手葉智強和負責鍵琴的湯家驊，後來葉智強又介紹了譚詠麟加入了當時已有彭健新﹑陳友﹑陳百祥﹑陳百燊等成員的Loosers樂隊，而這隊Loosers樂隊就變成了後期叱咤樂壇的溫拿。

譚詠曾是樂隊Loosers、溫拿成員之一。（網上圖片）

溫拿五虎首登上央視春晚舞台。（資料圖片）

就正如《中年好聲音》某幾位參賽者的歌唱生涯，溫拿樂隊的歌唱之路並非一帆風順。1969年以陳友、彭健新、葉智強、陳百祥、陳百燊等人組成的樂隊組成後，翌年參加了音樂比賽但落敗了，其後因緣際會之間加入了譚詠麟並將樂隊改名為Loosers，再接再厲之下參加比賽就奪得了冠軍。比賽中以大比數拋棄對手之情況下，他們就獲得了鑽石唱片公司（環球前身）的合約及電視台合約。

譚詠麟曾是樂隊Loosers、溫拿成員之一。（網上圖片）

期間樂隊Loosers也參加過無綫電視音樂節目「Star Show」的演出，不過譚詠麟就因為家人的意見而繼續升學，1972年解散，陳百祥兄弟也離開經商，後來鍾鎮濤加入成為填補空缺。1973年梁柏濤將Loosers樂隊重組，改名Wynners（溫拿樂隊），由鍾鎮濤、彭健新、陳友、葉智強加上鍾鎮濤擔任主音，成為一股當時香港年輕人模仿的對象。1975年，譚詠麟亦開始個人發展，1979年推出第1張個人專輯《反斗星》，1980年的《愛到你發狂》更達到白金唱片的成績。

譚詠麟後生是真係靚仔。（網上圖片）

及後校長譚詠麟的歌唱事業可以「如日中天」來形容，《霧之戀》、《愛的根源》、《愛情陷阱》、《暴風女神 Lorelei》和《情義倆心知》等等一首首金曲奪獎無數，在他的歌唱生涯中分別奪得了8次「十大中文金曲」，5次「十大勁歌金曲」，4次「最受歡迎男歌星」，8次商業電台「歌曲獎」和一次「全年最佳歌星」，3次「叱咤樂壇男歌手」銀獎等等，也舉行過370場演唱會，包括193場個人，69場溫拿紅館演唱會。除了歌唱方面獎項，校長譚詠麟在演藝方面亦有不少經典佳作，例如有《大家樂》、《龍兄虎弟》、《最佳福星》、《至尊無上》、《黃飛鴻笑傳》等，其中他就曾經憑《假如我是真的》奪得第18屆金馬獎「最佳劇情片男主角」。

譚詠麟曾經憑《假如我是真的》奪得第18屆金馬獎「最佳劇情片男主角」。。（網上圖片）

值得一提的是，1986至1989年譚詠麟和張國榮已形成兩股不同的樂壇勢力，又因為傳媒和樂迷經常將兩者比較，令樂壇出現譚詠麟和張國榮形成了一股爭鬥的局面，樂迷經常為此發生「口水大戰」，還發生過肢體碰撞。可能是因為種種原因，譚詠麟就宣布不再競逐獎項，而當年33歲的張國榮更直接宣布退出樂壇。雖然譚詠麟在某程度退了樂壇，但他依然十分提攜後輩。關於校長譚詠麟之所以被稱做「校長」，有一個典故是指他在一次演唱會上稱演唱會就像是一間夜校，而他就是這間夜校的校長，用歌教授台下觀眾人生的道理，所以譚詠麟之後就被稱做「校長」。