《中年好聲音》今晚(23/04)六強大對決,吳大強、龍婷、李佳、羅啟豪、顏志恒及周吉佩 6位之中將會誕生總冠軍。



吳大強失準。(《中年好聲音》截圖)

賽前大熱吳大強忽然失準。在自選慢歌環節,吳大強演唱《吻別 x Take me to your heart》。演唱後,評審呂方:「今晚決賽唔敢講太多。我覺得你好好表現,係少少啫,國語爭少少。」而校長譚詠麟就聽出了其中問題,他問:「我想問呀,大強你係咪病呀?」吳大強回答:「有少少感冒。」譚校長:「係囉,我聽到把聲好似,今晚好似有啲問題。」

吳大強失準,只獲84分。(《中年好聲音》截圖)

