中年好聲音決賽｜龍婷被伍仲衡評欠時代感　譚校長仲話淆底唱得差

今日（23日）TVB舉行《中年好聲音登峯之戰》，譚詠麟（譚校長）、鍾鎮濤及呂方三位在節目中擔任評判，大熱門龍婷唱出《我曾經用心愛著你》一曲。

大熱門龍婷唱出《我曾經用心愛著你》一曲。(《中年好聲音》截圖)

譚校長對於龍婷版的《我曾經用心愛著你》就覺得比平常在電視上看到的水準有點差：「把聲好Soft，但我每一次喺電視機睇你呢都好過喺現場嘅，好奇怪，唔知點解。我喺屋企睇呢就真係非常好，但係今日我係聽到佢哋話練歌啊，練得好好，我係懷住一個好想睇你唱得幾好，但係唔係我心入面諗嗰種囉，即係唔係話好突出，但係都好嘅。」林曉峰立即指出平日他們錄影的廠不同，今日要重新適應一廠的音響再加上是直播，所以有壓力。譚校長亦認同林曉峰的說話：「面對場合唔同，都會淆底！」

譚校長對於龍婷版的《我曾經用心愛著你》就覺得比平常在電視上看到的水準有點差。(《中年好聲音》截圖)

被指是「折扣王」的伍仲衡就說：「我覺得除咗係一個比賽，亦都係一個party，所以我比分鬆好多，希望大家都開心。」之後便說出對龍婷的評語：「其實龍婷本身係一個唱將嚟，你唱歌所以嘅技巧、潛質有晒㗎，不過，今日有小小失準，啲音準第一二句嗰度已經浮吓浮吓。同埋你唱歌，你唱就冇問題，我覺得你要諗吓點樣將首歌唱得有時代感多少少，如果你改到呢樣嘢你會係一個Superstar！」伍仲衡就覺得龍婷的歌欠缺時代感，需要在這一方面改進。