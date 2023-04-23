中年好聲音｜周吉佩遇人生低潮感謝太太不離不棄　曾因參賽鬧大交

周吉佩（吉吉）奪得《中年好聲音》冠軍，早在參賽前期與太太黃彥欣一同接受製作組訪問，曾出道做歌手的吉吉音樂路一直浮浮沉沉,在人生最落泊時他認識了太太，他說：「當時係佢執番起我，冇佢撐住我唔知會點。」



而吉吉今次參加《中年好聲音》原來是先斬後奏，黃彥欣說：「曾經反對過佢參加比賽仲鬧咗好大場交，當時係焗住要接受但佢同我講：『唔使擔心，我唔同以前，依家長大咗係一個好老公好爸爸﹛我會有承擔。』到咗依家呢一刻我仲緊張過佢。」最後吉吉發表愛的宣言：「我承諾過照顧你一生一世，所以我一定會照顧到你離開一刻。」

周吉佩忍唔住淚崩。

吉吉在台上透露《留給這世上我最愛的人》是送給亡父和太太，單親家庭長大的他哭着說：「後悔冇請過爸爸飲一餐茶……好多謝佢教識我要樂觀做人。」之後他再感謝太太：「我做歌手時好失敗，但佢冇嫌棄我又窮又冇出色，就算連份工都冇埋佢都係好支持我，多謝太太呢十幾年對我不離不棄。」吉吉真摯的演出為他贏得 82 分，肥媽感動得「講不出聲」:「唱得好好，好 Feel 到個感情，唔講喇……」Eric Kwok 則說：「你今日嘅表演係我識你咁耐最好嘅一次。」

周吉佩太太拎晒燈牌到場支持老公。

一家四口好幸福。（IG@周吉佩）