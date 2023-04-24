中年好聲音｜周吉佩奪冠被指爆冷造馬：未來望用能力令大家支持我

無綫《中年好聲音登峯之戰》今日圓滿結束，周吉佩（吉吉）以115分贏得冠軍，評判大讚他比平日有星味，發揮超水準。事前不算大熱的他坦言冇諗過，連入三甲都不敢想像，只是做好自己本分、聽天由命，他說：「我啱啱攞到91分嘅時候，我已經嘩，搞錯啊！我係咪發緊夢？」吉吉說最讓他驚訝的，不是因為取得高分，而是評判今日看他的眼神都好像比之前不同，尤其是伍仲衡，「佢望我個眼神今日好似係唔同咗，我覺得評判個眼神，畀我嘅滿足感仲大過個分數。」他指前幾集自己都發揮得不是很好，甚至失準，今日改善了信心不足的問題，反而發揮到水準。

對於賽果被指爆冷，吉吉指可能是，但自己都冇多想。(陳順禎 攝)

吉吉贏得冠軍後，有網民到無綫社交平台洗版，轟第二回合分數透明度低，有造馬之嫌等，吉吉坦承自己一定有不足，他說：「我一定有不足，每位今日表演嘅朋友， 同Rehearsal嘅狀態都可能有唔同，可能評判見我今日狀態好啲，畀多啲分數我。網上支持同唔支持我嘅朋友都好，我都會好多謝佢，我其實好鍾意睇網上留言，亦都會回應佢，未來日子我希望可以用我自己嘅能力，去證明畀大家睇多啲，等佢哋本身唔支持我都好，慢慢睇完都會支持返我！」被問覺得賽果是否爆冷，吉吉顯得很尷尬，再說：「爆冷⋯⋯可能係，我唔知⋯⋯我自己冇諗，豁咗出去。」

吉吉自己最開心不是取得高分數，而是評判看他的眼神比以往不同了。(陳順禎 攝)

吉吉曾在訪問中表示，後悔當年辭工追夢做歌手，現在有家庭不敢再冒險，講到奪冠後會否辭職再做全職藝人，他笑說：「我只可以話我聽日都要返工，我當然要返工！如果TVB有工作，我乜都做，主持、唱歌、拍戲我都做，如果我能夠喺呢方面多啲發展，我當然會做返幕前多啲。（有冇搵你傾簽約？）準備嚟緊希望應該會傾。」

被問到日後會否做全職藝人，吉吉只說「我明天都要返工」。(陳順禎 攝)