中年好聲音｜李佳被邀簽約成歌手 ：我會繼續教學生唱歌

《中年好聲音》決賽昨晚完滿結束，李佳最後奪得亞軍，網上有不少人為她感到不值，不過李佳對奪得亞軍已相當滿意，她說：「一開始唔係好緊張，唔知點解睇住屋企人嗰邊突然之間，我情緒上咗嚟，自己把聲就開始唔係好穩定，我諗第一個出場多多少少有啲影響，要覺得做得好啦，有啲緊張啦，畀咗自己有少少壓力，之後就無得諗，一路落去，第二首快歌又要嚟，自己又未諗到會攞到亞軍⋯⋯大家今晚狀態好好，大家今晚都唱得好，所以未諗過自己真係入三甲啦，未諗過呢個問題。」

《中年好聲音》決賽昨晚舉行，（左）李佳奪得亞軍，周吉佩奪冠、羅啟豪奪得季軍。（陳順禎攝）

比賽期間不少歌手都不敢看著觀眾席表演，但李佳反而鍾意，她說：「我自己鍾意睇住佢哋唱歌，我想表現畀佢哋睇，我想自己好朋友、粉絲都知道我會努力，我會做得好，所以會㨂《明日話今天》嚟開場，因為呢首歌歌詞係好鼓勵，係我想同佢哋講。」

李佳獲得第二名後，在節目上感觸落淚。（陳順禎攝）

據知TVB將會與6位決賽歌手簽約，李佳大有機會成為歌手，不過她表示即使出道，亦不會放棄教唱歌，她說：「因為大家都知我有教唱歌，所以就算我唱歌（出道）都好啦，但我做老師呢份工作係唔會放棄，咁可能時間方面都需要調整，（TVB搵你哋簽約？）都有聽過嘅，但仲未開始，但教唱歌令我去到呢個舞台上面，所以我唔會對學生話『唔好意思喇，而家我要唱歌喇。』我會繼續教學生，大家放心。」

李佳雖然得亞軍，但她對賽果都感到相當滿意。（陳順禎攝）

昨晚TVB總經理曾志偉表示，不少客戶都想找《中年好聲意》參賽者作商演，李佳表示聽聞過，「呢段時間參加《中年好聲音》，所以任何活動都要經公司，所以暫時都未接到，（公司有無話出面有人洽淡？)都有嘅，都係唱歌方面。」