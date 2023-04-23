周永恆被控三項罪內地妻鬆口氣　憑歌寄意從被埋葬中復活過來

自認「人渣」的世紀賤男周永恆（Roy），近日爆出「家暴羅生門」事件！填詞人因葵日前在社交網公開多張周永恆傷痕累累的照片，指周永恆做完腦部手術後，其內地妻陳薇（Britni）曾用「家庭小配件」扑落傷口上，令他傷上加傷。但事件卻峰迴路轉，陳薇報警稱遭人言語恐嚇，消息指周永恆曾在天水圍私人住宅單位出言：「斬死你，斬死個仔，斬死你阿媽，斬全家」，最終遭警方落案控告「刑事恐嚇」、「阻差辦公」及「襲警」三項罪名，目前仍在羈押病房留醫接受看管，案件則排期至本月26日在屯門裁判法院開審。

陳薇嘅ig已刪掉與周永恆的婚照。（ig@britniiii_xo）

周永恆與陳薇曾經愛得甜蜜。（ig@britniiii_xo）

沉澱一晚，陳薇今日亦有更新IG，她先在IG Story播放RubberBand的歌曲《發現號》，之後再抽出其中歌詞，似乎能反映她此刻心情：

幾次被埋葬 窄巷中 復活過 幾趟 留一口氣講 再失敗 至懂看透 那不甘 去為我來營救 向著太陽狂走 RubberBand《發現號》

而昨日陳薇亦有分享《情緒操控》的書本，有網民留言：「加油！我反而信你。」陳薇亦有親自回覆講「多謝」。

陳薇雖已是人母，但身材依然惹火。（ig@britniiii_xo）

陳薇分享RubberBand嘅歌曲《發現號》，似乎係憑歌寄意反映心情。（ig@britniiii_xo）

現年38歲的周永恆與趙頌茹（Yu）育有2女兒，但結婚不過4年便爆出婚外情，2017年離婚後，火速跟內地女友陳薇（Britni）奉子成婚。新婚初期，陳薇經常在社交平台曬幸福家庭照，更為周永恆樹立好爸爸形象，經常陪囝囝到處玩樂，一家三口看似生活愜意。但近兩年，陳薇彷佛過住單親媽媽的生活，忽然已刪掉與周永恆的甜蜜照，包括婚照，網民揣測兩人可能早已婚變。