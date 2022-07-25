葛斯齊揭台灣一線歌手婚變「證據確鑿」突提張惠妹蕭亞軒另有原因

台灣資深娛記葛斯齊日前因爆料汪小菲眾多內幕頻頻登上媒體版面，然而，日前甚至又撕開林志炫「情歌王子」的面具，爆料林志炫劈腿一事。



沒想到，近日他又再丟出震撼彈，宣布某位一線女歌手已產生婚變，且握有證據，並點出其特徵，甚至還因此點名蕭亞軒及張惠妹，引起熱議。（點圖放大了解👇👇👇）

+ 4

葛斯齊過去爆料汪小菲出手攻擊懷胎9月的大S，並把她推倒在地，甚至曝光汪小菲在新婚房內與女星張穎穎卿卿我我的照片，讓葛斯齊打響自己的名號。然而，根據《三立新聞網》報導，葛斯齊透露有一名已婚一線台灣女藝人，婚姻出現了狀況，手上也握有相關證據影像，預告近期將爆料。

另外，葛斯齊也點名兩大天后，其一是蕭亞軒，稱她很會用新聞包裝自己跟製造話題給記者，也從不會對娛記態度不佳；而另一位是張惠妹，當時她與何守正約會時，娛記直接衝進包廂，但張惠妹卻沒對這粗暴的手法給激怒。葛斯齊也公開直指兩人：「是許多藝人該學習的對象」。

【圖輯】相隔5年再露面「靚樣嚇窒人」被指驚現巫婆鼻！點圖放大重溫蕭亞軒當晚有幾靚👇👇👇

+ 9

延伸閱讀：

快訊／日本「櫻島火山大爆發」！ 大量岩漿湧出…3公里內居民全數撤離中

【本文獲「中天快點TV」授權轉載。】