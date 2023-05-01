39歲男歌手高調自洩慾照　被性感女曬長腿夾腰　唱片公司咁解畫

台灣男歌手鼓鼓和大元交往10年，兩人感情穩定，不過一向低調，最近鼓鼓發片一反常態，大方提到女友，還透露新歌〈當我變成我們〉靈感來自她。4月28號鼓鼓過39歲生日，突然公布多張過去到現在和大元的親密吻照，讓人好奇他是不是想婚了。



鼓鼓和大元過去互稱是「緋聞男女朋友」，如今如此大方示愛，是否已經決定邁入人生下一階段？對此，鼓鼓所屬相信音樂表示：「不是求婚和結婚，是鼓鼓有感而發想要謝謝大元，那首『當我變成我們』也是紀錄和大元10年來的感情。」而鼓鼓自己也在為美平台上回應：「謝謝所有的祝福我緩慢消化中，謝謝！」

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兩人一路走來感情堅貞，連身旁的工作人員都看在眼裡，透露鼓鼓和大元「真實的〈當我變成我們〉，當兩人還是少男少女團體時，因為上了一個節目，相識相愛至今」。

工作人員分享鼓鼓和大元私下互動，笑說小倆口下通告後唯一的樂趣就是帶著一起領養的愛犬去堤防散步，表示「有一種愛叫大元鼓鼓」。

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