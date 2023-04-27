林襄突認臉上一部位曾做手術「其實有後悔一點…」網民卻讚好好睇
撰文：TVBS新聞網
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台灣樂天女孩（Raluten Girls）人氣啦啦隊員林襄，因其甜美外貌、火辣身材，近期人氣直飆，不僅被封為「啦啦隊戀愛系女神」，聲勢高漲的她更佔據各大版面，紅到日本。林襄近期在社交平台上透露自己動過手術，還坦言有點後悔，更有網友直言「早點做就不會遇到孫生」，引起熱議。
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林襄發文透露自己做了「飛秒近視雷射」，過了3個多月，她表示「其實有後悔一點……就是後悔…怎麼沒有早點做啦！」，開心表示沒有近視、清爽又舒適，很喜歡自己現在的眼神感。
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貼文曝光後，就有網友湧入留言虧「如果早點做飛秒，或許就不會遇到孫生了！」，對此，林襄並沒有回應，其他粉絲則是紛紛大讚「眼睛好美，睫毛也好好看欸」、「我被我襄電暈了」、「女神的魅力太強勁了」。
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