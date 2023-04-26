蝴蝶大廈專訪｜白靈擬出書揭多位床伴身份　這些荷李活巨星恐遭殃

白靈近期赴台演出驚悚電影《蝴蝶大廈》，她透露拍這部電影的扮相比較憔悴、蒼老，封印原有的性感魅力，自爆曾迷倒不少荷李活大明星、導演，甚至成為床伴：「這些名字當然都不能提，不過我會寫在我的書裡。」她也不排斥將這本書拍成電影：「到時可以找跟這些名人長得像的來演。」



白靈對自己的魅力很有信心，除了床伴眾多之外，這次來台拍電影，也有不少粉絲去她下榻的飯店等待，就為了看她一面：「很感動，他們都很熱情。」雖然這次要頭頂白髮，演年紀較大的角色：「但我最後還是與小鮮肉曹佑寧還是有一段對戲，很精彩的。」

【圖輯】點圖放大看更多白靈IG性感照👇👇👇

+ 22

至於日前與NBA球星「魔獸」侯活（Dwight Howard）相約吃飯，她羞澀表示先前雖不認識彼此，即便兩人住很近，但一直到台灣才相遇，並稱讚對方很有禮貌、風度翩翩，至於之後會不會繼續發展戀情，則一切看緣分。

【相關圖輯】白靈打邊爐突然剝衫震驚網民 56歲身材太好被指「不科學」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 4

提到拍驚悚片，白靈非常喜歡自己曾拍陳果執導的《餃子》，在片中飾演為人引產的「媚姨」，性格神秘、高深莫測，她以該片拿下台灣金馬獎、香港金像獎女配角：「我本來不知道什麼是金馬獎，但知道自己拿到這個獎，非常開心。」之後對於是否能獲得獎項肯定，則不強求，更透露曾有表演老師跟她說：「梅麗史翠普（Meryl Streep）是最好的，但白靈是最原始自然的。」不過，白靈仍很開心楊紫瓊今年能以《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）摘下奧斯卡影后：「我與楊紫瓊見過一次面，她很樸素、勤儉，很高興她能得獎。」

【相關圖輯】白靈金馬獎紅地氈造型超震撼！手袋縫字：我的性高潮很吵（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 23

延伸閱讀：

八點檔男星車站捕捉野生韓瑜 私下邋遢面曝光網全驚呆

政治人物直播跳海太好看 他驚呼「比劇本有趣」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】