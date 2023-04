蝴蝶大廈專訪｜白靈擬出書揭多位床伴身份　這些荷李活巨星恐遭殃

白靈近期赴台演出驚悚電影《蝴蝶大廈》,她透露拍這部電影的扮相比較憔悴、蒼老,封印原有的性感魅力,自爆曾迷倒不少荷李活大明星、導演,甚至成為床伴:「這些名字當然都不能提,不過我會寫在我的書裡。」她也不排斥將這本書拍成電影:「到時可以找跟這些名人長得像的來演。」



白靈對自己的魅力很有信心,除了床伴眾多之外,這次來台拍電影,也有不少粉絲去她下榻的飯店等待,就為了看她一面:「很感動,他們都很熱情。」雖然這次要頭頂白髮,演年紀較大的角色:「但我最後還是與小鮮肉曹佑寧還是有一段對戲,很精彩的。」

至於日前與NBA球星「魔獸」侯活(Dwight Howard)相約吃飯,她羞澀表示先前雖不認識彼此,即便兩人住很近,但一直到台灣才相遇,並稱讚對方很有禮貌、風度翩翩,至於之後會不會繼續發展戀情,則一切看緣分。

提到拍驚悚片,白靈非常喜歡自己曾拍陳果執導的《餃子》,在片中飾演為人引產的「媚姨」,性格神秘、高深莫測,她以該片拿下台灣金馬獎、香港金像獎女配角:「我本來不知道什麼是金馬獎,但知道自己拿到這個獎,非常開心。」之後對於是否能獲得獎項肯定,則不強求,更透露曾有表演老師跟她說:「梅麗史翠普(Meryl Streep)是最好的,但白靈是最原始自然的。」不過,白靈仍很開心楊紫瓊今年能以《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)摘下奧斯卡影后:「我與楊紫瓊見過一次面,她很樸素、勤儉,很高興她能得獎。」

