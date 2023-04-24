「最索遺體化妝師」成性感寫真女王　揭工作秘辛：皮膚和活人不同

撰文：中天新聞網
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亞洲男性娛樂品牌JKF2023邀請「JKF尤物」夏暮光擔任封面女郎，外型亮眼條件好的夏暮光從新人時期開始就受到矚目，從可愛到大尺度性感作品都能駕馭。

夏暮光分享：「對我來說，無論是何種形式的寫真，都是一種美的人體藝術展現，而我會拍大尺度是因為我對身材比較有自信，所以想趁年輕留下青春的紀錄，等老了以後再拿出來回味。」JKF女郎夏暮光這次拍攝封面主題一夜情人，蕾絲內衣躺床照片性感指數爆表值得粉絲收藏。

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JKF女郎夏暮光除了模特兒工作外另一個身份是「遺體化妝師」，她說自己從小就有佛緣，在一次靜坐時，看到一尊金色的地藏王菩薩在向她點頭，之後又在寺廟看見同一尊佛像對她感召要加入殯葬業，當時曾經一度抗拒，最後還是接下大任。

回憶起第一次畫大體時的心情，當時很緊張，碰觸到大體的皮膚和活人是完全不一樣的，後來發揮專業精神幫往生者完妝之後，「家屬非常滿意，都哭了，謝謝我讓他們的媽媽帶著完美妝容離開，我當天開心得睡不著覺，覺得這個職業意義重大」。

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成為JKF封面女郎夏暮光自評最性感的部位是胸部，她分享以天然的胸形來說，「我覺得我的很挺很美，雖然不是最大的，有一天又突然看到國外一些漂亮的女生有穿乳環，當下就決定我也要穿讓胸部看起來更性感」。目前她想挑戰的大尺度主題是全裸「八家將」寫真，讓台灣宗教之美被更多人接受。

被問到喜歡的男生類型？夏暮光說：「有點肉又有點壯，笑起來可愛可愛的男生是我的菜，但我是不會一夜情，會需要認識久一點再撲倒對方，目前單身但是期待未來和交往對象有個火辣辣的夜晚時，為他穿上黑絲襪，抹上最美的口紅，告訴他『今晚我是你的小白兔，可以把我綁起來，增加興奮感』。」

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夏暮光是誰？

夏暮光現為性感模特兒「JKF女郎」，另一個身份則是「遺體化妝師」。點擊看照片

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