獨家丨周永恆內地妻申請離婚　爭取兒子撫養權：準備資料律師跟進

周永恆與第二任妻子陳薇（Britni）日前爆出家暴羅生門，周永恆被控「刑事恐嚇」，其後再被加控「抗拒警務人員」與「襲擊警務人員」，上周三（26日）在屯門裁判法院出庭應訊，案件押後至6月21日審理，周永恆獲准以10萬元保釋，並承諾不會直接或間接接觸證人。

周永恆獲准以10萬元保釋並承諾不會直接或間接接觸證人。（資料圖片）

獲保釋當日，周永恆稱很掛住兒子：「最想快啲攬住個仔」，露口風指4歲兒子跟嫲嫲，即周永恆媽媽同住照顧。《香港01》聯絡上陳薇，她直認與周永恆正辦理離婚手續，結束4年婚姻！

對於兒子現時是否由嫲嫲照顧？及離婚會否爭取爭兒子撫養權？陳薇以短訊回覆：「行緊法律程序，準備好晒資料律師會跟進處理。」追問所指的資料是指離婚手續還是刑事恐嚇官司？她直說：「Both（兩樣）」。對於是否單方面申請離婚，陳薇以私人事不回應太多，未有作詳細交代。今日凌晨，陳薇在社交平台上載黑白照，以英文寫道：「大目標很少在一次努力中完成。 需要很多小步才能達到它們🖤」，似乎已預計要花很長時間打官司。

陳薇透露正申請與周永恆離婚。（IG@britniiii_xo）

陳薇直認與周永恆正辦理離婚手續，結束4年婚姻！（IG@britniiii_xo）

前日（29日）是周永恆的39歲生日，但他未有大肆慶祝。有報道指周永恆生日當天先到警署報到，買完方包再到凍肉店入貨，最後一個人到餐廳鋸扒，未見家人陪同。

周永恆情史多多，2010年與趙頌茹奉子成婚，育有兩個女兒，但在2014年突爆出與模特兒公司助手兼拍檔的港視小花劉依靜（Ruby）有婚外情，他與趙頌茹於2017年離婚。周永恆先後與劉依靜，以及女團O.M.G成員黃芊詠（Cherie）拍拖，其後又火速和內地女友陳薇（Britni）奉子成婚，囝囝至今已經4歲多，跟他長得餅印一樣。

周永恆日前39歲生日。（資料圖片）

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