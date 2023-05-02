雞排妹一原因被迫停用Facebook　網民戥佢慘：臉書真是越來越誇張

「雞排妹」鄭家純（現改名鄭采勻）經常與網紅陳沂透過Facebook隔空交火，怎料卻在5月1號突然發布一則公告，宣布暫停使用Facebook專頁，消息一出震驚不少網友且掀起熱議。而雞排妹也表示，她接下來準備好好經營IG，以IG為主跟粉絲們互動。



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鄭家純於IG發文宣布暫時停用Facebook專頁的消息，並寫下原因「因受到大量水軍攻擊檢舉，FB粉專暫時停用」；此外，她也更改了IG自介部分，指出目前狀態為「佛系經營的IG帳號」，只因今（2023）年只發了2則貼文。她也自嘲，「是不是我荒廢IG已久，上半年只發2篇文太混，逼我好好經營這裡？」

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儘管鄭家純鮮少更新IG，仍坐擁超過94萬粉絲追蹤，面對停用Facebook一事，網友們備感震驚，紛紛留言「水軍真煩」、「臉書使用環境真的是越來越誇張了」、「支持阿純！辛苦了」、「覺得要轉移到推特」、「2024快到了，無差別攻擊只會越來越多」、「好誇張怎麼會這樣」、「歡迎回來IG」。

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