Met Gala︱宋慧喬楊紫瓊致敬老佛爺 超逼真巨貓脫下頭套竟是他
撰文：聯合新聞網
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Met Gala 2023正在美國盛大舉辦，今年主題是向「老佛爺」一代時尚巨人Karl Lagerfeld致意。
▼亞洲明星楊紫瓊、宋慧喬、Blackpink成員Jennie等均有出席這次盛會▼
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然而除了經典的黑、白主題，今年也有不少顛覆造型，從Karl Lagerfeld的「愛貓」邱比特（Choupette）為靈感，完全顛覆想像。
眾星扮貓向老佛爺致敬 Doja Cat變貓公主 還不及「他」這裝扮搶鏡：
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最具知名度的莫屬「小丑」Jared Leto穿上一襲「貓貓」人偶裝，華麗的皮草完全像是超大版貓貓，但脫下頭罩時，Jared Leto臉上的濃厚眼影卻又不讓人偶搶鏡，並在之後再度換上GUCCI訂製的黑色長袍，回歸典禮的正式感。
值得一提的是，由於Karl Lagerfeld愛貓有着藍色瞳孔，Jared Leto的眼影也戴上了淺藍色，十足用心。
Lil Nas X參加時則穿上了一襲異常華麗的水晶與珍珠刺繡服裝，同時整套服裝更延伸到臉上面具和手套，鑲嵌滿滿水晶、珍珠，宛如化身人形「貓男」。
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以「貓」之名的歌手Doja Cat蜜桃貓朵佳，先前曾穿上一襲30,000顆紅色水晶的高級訂製服、讓人眼睛為之一亮，這回登上Met Gala則穿上搭配貓耳的連身頭套長禮服，額頭上的寶石、修長的眼睫毛、甚至刻意化妝的粉紅「貓鼻」，宛如化身「貓公主」。
人偶貓、水晶貓男或是貓公主，三個人的造型誰最「卡爾」，你覺得呢？
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