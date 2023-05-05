任達華一度失蹤「負15度山上拍戲人間蒸發」28字報平安：非常冷…
撰文：聯合新聞網
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任達華近來正在拍攝新作品《虎視眈眈》，為此特地遠赴大陸吉林省長白山取景，68歲的他在零下15度的長白山上拍戲，竟傳出一度與妻兒失聯，消息一出嚇壞眾人！
據報導，日前任達華與劇組前進長白山拍攝，由於劇組保密工作加上山上訊號不佳，任達華的妻女一度聯絡不上他，幸好最後取得聯繫，而他只簡短回傳媒：「這裡真的非常冷，我也是第一次登上天池，風景很漂亮，只是風有點大！」低調不透露劇情與角色。
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任達華月初曾在微博更新近況，並寫下：「給炎熱的天氣降降溫，假期感受不同的風景，祝大家勞動節快樂。」照片中他穿著厚重衣物獨自站在冰雪上，從背後積雪看來當地仍相當寒冷。據悉，任達華月底可結束拍攝，屆時將返回香港。
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