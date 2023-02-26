FIBA世界盃｜中國男籃反勝伊朗　「特別嘉賓」任達華點名讚一球員

中國男子籃球代表隊周日（26日）於荃灣體育館續戰FIBA世界盃亞大區F組最後一場分組賽，迎戰力爭最後出線席位的伊朗隊。最終在半場落後下成功反撲，以86：74獲勝。

藝人任達華亦在今場驚喜現身撐中國男籃，自稱「運動迷」的他笑指超級鍾意做運動，期待香港承辦全運會入場觀賽。



中國男籃周四以71：59擊敗哈薩克，已篤定出線之下在對伊朗變陣出擊，收起星級控衛郭艾倫，並改派20歲曾凡博及胡金秋等上陣。不少球迷穿上中國隊球衣和手持國旗為中國隊打氣，加上現場DJ音樂，氣氛熱烈。

周琦（左）今仗續坐鎮籃底，全場取得11分7籃板。（葉詩敏攝）

中國男籃甫開賽即由星將周琦攻入內線「開齋」，隨後更與趙睿先後入樽，助中國一度領先8：3。去年參加NBA選秀落選的20歲前鋒曾凡博，在末段被換入，作國家隊「地標戰」。伊朗在首節中段開始適應節奏，耶查理（Behnam Yakhchali）與艾卡真普（Matin Aggajanpour）屢屢在外線得分，中國男籃首節被反超前20：21。

球迷高呼「中國加油」為中國隊打氣。（葉詩敏攝）

伊朗以準繩的外圍力壓中國，半場繼續領先48：45。觀眾為中國隊打氣不停高呼「中國加油」，中國隊在換邊後加快節奏，控衛吳前與19歲的崔永熙合力搶分，前者轟入兩球三分球，第三節成功扭轉劣勢反領先61：58。中國隊在末節加強防守，在吳前全場攻入18分全隊最高分下，最終中國男籃以86：74獲勝。

吳前在下半場外投得分成反勝關鍵，全場攻入18分。（葉詩敏攝）

球迷以掌聲和歡呼聲回應中國隊獲勝，後者在完場後亦向觀眾席拍手致謝。藝人任達華亦是今場座上客，記者表示意外看到他時，他笑指：「我運動人嚟㗎喎，除籃球、足球、乒乓球、游水都鍾意。我一直覺得全民皆運動，要將自己身體做得最好。」

任達華熱愛運動，現身支持中國男籃，點名讚吳前「打得很好」。（葉詩敏攝）

任達華對看到中國男籃感滿足，大讚該隊於下半場反撲精彩，「今場後段派上年輕球員，又用區域人盯人，壓制對手外線得分，特別吳前打得很好。」他也表示喜愛周琦、周鵬等球員，亦喜見新帥試陣可看到新人球員比賽。

熱愛乒乓球的任達華亦有留意中國乒乓球隊，「希望他們能來港交流，孫穎莎等人都打得不錯。其實我舉重、游水、足球都鍾意。」問到任達華可會期待香港主辦全運會，他即秒答：「期待，知道有一兩個項目會在香港舉行，我一定會捧場，我是超級鍾意做運動的人。」

曾凡博首為中國隊披甲，惟缺少大賽經驗在第二節40秒累積三犯。（葉詩敏攝）

中國隊新帥佐積域（Aleksandar Djordjevic）今場派上現效力北京首鋼的曾凡博，首次為中國隊披甲的他全場上陣7分40秒共貢獻4分。另一名19歲新星崔永熙今場再任正選，取得8分4籃板，末段一記入樽表現搶眼。

中國男籃在香港「主場」錄得兩連勝，今場對手伊朗亦取得最後一個世界盃亞大區資格。除了日本和菲律賓以東道主身分取得席位後，其餘6支亞大區出線球隊為中國、伊朗、澳洲、黎巴嫩、新西蘭和約旦。