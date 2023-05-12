沈月榮升「最識集郵星二代」IG大量巨星同框照　捕獲周杰倫濕濕碎

邱淑貞女兒沈月以甜美臉蛋和性感身材被封為「中港台最美星二代」，活躍於演藝圈和時尚界的她，儘管自己已經小有名氣，卻也常化身小粉絲與偶像合照，最近她驚喜合體歌壇天王周杰倫，跨世紀的合影令人驚呼！



沈月與周杰倫合體

邱淑貞愛女沈月最近和華語流行天王周杰倫驚喜合體，讓許多粉絲又驚又喜，周杰倫現在正忙於嘉年華世界巡迴演唱會香港巡迴，今年第一次在戶外場地表演，吸引許多粉絲到場支持，就連沈月也是其中一員！

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沈月最近在IG Story當中，分享周杰倫的演唱會，不僅Tag周杰倫嬌喊：「Jay哥哥最厲害，太有才華了」還分享周杰倫在百忙之中，抽空與她共進午餐的合照，表示：「雖然今晚要表演，但您還是來跟我們聚聚吃午飯，謝謝Jay哥哥～您是最棒的！」，讓周杰倫粉絲們相當羨慕。

沈月與Rosé臉貼臉自拍

沈月之前在 BLACKPINK 於香港展開一連三場的《BLACKPINK WORLD TOUR「Born Pink」HONG KONG》巡迴演唱會時也做過同樣的事情，當時她在IG曬出與女神Rosé臉貼臉的親暱合照，寫下「Last night was incredible」，兩人的交情讓外界相當好奇。

當時沈月甚至還趁Rosé在台上表演時，高調揮手送上飛吻，看來兩人的交情頗深，讓 Blink 直呼「太羨慕！」，沈月和 Rosé 雙姝合照時絕美顏值難分高下，兩位女神跨越國際的友誼令人驚訝！

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集郵南韓男、女神

沈月去年5月在南韓首爾大學登場的DIOR 2022早秋女裝系列大秀，也曾經集郵丁海寅、 EXO世勳、《柏青哥》女主角金敏荷和南韓KOL奇恩世，當時她特別從香港受邀出席，時尚美少女形象成為全場焦點。

沈月過去以來瘋狂與大明星合照的行為，被網友們封為「最美追星族」，但這些與明星的驚喜同框照，不僅表面上看到的時尚活動、演唱會和體那麼簡單，背後也展現了身為富二代的強大人脈。

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