乘風破浪4｜蔡少芬綵排因一事崩潰爆喊　下秒即補妝獲網民讚專業

【乘風2023／乘風破浪4／浪姐4】近日，《乘風2023》正在火熱播出中，姐姐們將以分組的形式為觀眾帶來精彩的一公舞臺。在最新播出的一期當中，姐姐們都在努力地練習自己的表演舞臺，但網友們卻都要被蔡少芬練習時的模樣給笑瘋了！



在播出的練習片段中，蔡少芬的小組成員都在各自練習自己的部分。蔡少芬也獨自一人站在角落裡努力練習，然而她卻練到快崩潰了，甚至氣到自己罵自己：「一共就四句，全部不記得，真是白癡！」隨後，她更一邊練習一邊表示：「我好悲傷，我真的太悲傷！」最後還無奈抱著隊友哭，一邊哭一邊說：「怎麼這麼難，真的好辛苦，生孩子都沒有這麼苦！」 看著娘娘急哭的樣子，真的又可憐又好笑~（點圖放大逐格睇搞笑畫面👇👇👇）

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然而，上一秒才哭得稀裡嘩啦令人好心疼，下一秒又從化妝包裡拿睫毛膏刷睫毛，不禁讓隊友調侃道：「再傷心還是記得梳她的睫毛」，真的超級搞笑又專業！果然就算再難過，還是要顧好自己的形象。

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娘娘的這一系列舉動都讓網友們紛紛留言：「整個節目的搞笑擔當，娘娘的性格我太喜歡了！今天功德都給我笑沒了！」、「蔡少芬真的太逗了」、「她老公估計比她更崩潰」、「臣妾做不到啊~」、「娘娘sorry，可是我真的穩不住要笑」等等。蔡少芬甚至還跑到網友的留言底下評論，看得出這段表演的練習真的令她很崩潰啊~

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