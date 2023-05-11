乘風破浪4｜陳意涵40歲著少女裝扮可愛　網民反應兩極：好尷尬…

【乘風破浪4／浪姐4／乘風2023】大陸明星選秀節目《乘風2023》近期開播，有多位台灣女星參加，其中包括Ella（陳嘉樺）、賈靜雯、陳意涵、A-Lin（黃麗玲）和徐懷鈺等人。官方近期在YouTube頻道發布參賽者的初舞台影片，可看到陳意涵身穿少女感滿滿的短裙，甜唱經典台語歌曲《望春風》，完全看不出來已經40歲，畫面曝光後，網友的反應卻十分兩極。



在《乘風2023》初登場的舞台上，陳意涵身穿露肩短洋裝，頭上綁著2個紅色的大蝴蝶結表演台灣民謠〈望春風〉，看起來十分甜美可愛。此外，她將〈望春風〉重新編曲，甜美聲線配上輕快的舞步，為觀眾帶來截然不同的體驗。

【圖輯】網民：「只要你不尷尬，尷尬的就是別人…」點圖放大逐格睇40歲陳意涵於《乘風2023》的演出👇👇👇

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影片發布4天便吸引11萬的觀看數，網友對於陳意涵的表演看法兩極，有人大讚她的演出：「太喜歡她這個舞台了，有少女的調皮可愛，又有成熟女性的從容淡定」、「太可愛了！唱得很好聽呀！」、「陳意涵當年不參與女團選秀，真的太可惜，聲音甜美」、「全部初舞台最喜歡這個」，但也有網友笑虧：「最尷尬最搞笑的表演，第一名就是她了」、「有啦盡力了，不要再逼她了」、「只要你不尷尬，尷尬的就是別人」、「健身操出現時真的是笑翻天」。

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